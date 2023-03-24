上海商銀三重分行喬遷 強調環保無紙化科技

上海商業儲蓄銀行（5876）三重分行為提供客戶更優質的服務環境，於3月1日搬遷至新北市三重區重陽路三段192-2號新址營業，今（24）日舉行喬遷剪綵儀式與慶祝茶會，由董事長李慶言主持，常務董事榮康信及總經理林志宏率郭進一執行副總等主管參與，現場賓客雲集。

上海商銀表示，1988年於新北市三重區自強路一段設立三重分行，至今年服務三重地區客戶已邁入第35個年頭，服務品質深獲當地居民肯定，惟考量業務發展的營業空間需求及原行舍老舊，遂於3月1日搬遷至鄰近新址，位於自強路與重陽路口相當顯著的地標寶石金融大樓，以全新現代化設計上海商銀三重分行的新門面，營業大廳簡潔明亮的白色櫃台，搭配上海商銀招牌橘紅色系列設計，打造出現代化銀行專業尊榮的樣貌，高矮櫃台業務分流及增設貴賓洽談空間，不論是舒適的等候區，或是洽辦業務的動線規劃，都讓客戶耳目一新。

因應數位時代來臨，三重分行也以全新數位型態分行呈現，建置更多數位服務環境，強化網際網路及行動服務的全方位金融服務，秉持處處為您著想的宗旨，提供高齡客群金融友善服務，並以數位品牌Cloud Bank吸引年輕客群，擴大服務三重地區客戶。

此外，上海商銀數位品牌Cloud Bank提供台外幣優利活存及各項數位服務，提升金融服務品質，也增進分行作業的效率。該分行並配合總行推動ESG永續發展的理念，全面使用電子紙節能數位廣告看板，利用環保無紙化的科技，將過去海報張貼改為數位廣告看板，同仁的名牌也完全使用電子紙的方式陳列，除了節省能源外，也能減少紙張印刷的耗用，亦可重複使用再利用。

上海商銀三重分行喬遷至新址以全功能分行型態呈現，提供存款、房貸、消費性貸款、企業貸款、境外金融、財富管理、信託、信用卡及24小時ATM、網路銀行、行動銀行等數位金融服務。分行主管陳世傑資深經理，畢業於國立臺灣科技大學財金所，在上海商銀服務31年，從基層行員做起，歷任營業部企業金融業務經理、聯貸組主管，南港分行、士林分行、民生分行單位主管，學驗俱豐，擅長外匯、存款、授信及國際金融業務，資歷完備。