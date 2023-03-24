大陸解封效應帶動2月製造業景氣連四升 服務業、營建業同步上揚

台經院今天發布2月景氣動向調查，在大陸解封帶動經濟需求，有助國內傳產拉貨回溫下，2月製造業營業氣候測驗點持續回升到91.19點，較上月增加3.12點，連續四個月上揚，服務業與營建業營業氣候測驗點也都走高，呈現三大產業同步上揚。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，受惠大陸從去年底到今年解封效應，台灣傳產石化都加快復甦腳步，報價開始提高，因此雖然科技業庫存可能要到第二季才會逐步改善，但是傳產已轉好，等於製造業有一半產業慢慢啟動，如果接下來歐美轉好，台灣製造業就可以全面好轉。

台經院分析，全球經濟需求疲弱加上淡季效應，台灣出口表現續呈衰退，但國內製造業受惠於2月國際原油與原物料價格走高，加上農曆春節過後中國製造業生產擴張，下游客戶檢修作業結束並恢復加工生產，拉貨需求回溫，挹注石化原料價格漲幅，有近七成左右的化學工業廠商看好當月景氣表現。整體來說，傳統製造業看好當月景氣表現的廠商比例明顯高於看壞。

至於整體製造業廠商對未來半年景氣看法，雖然歐美終端市場需求疲弱，以及同業產能開出壓力，部分石化原料供過於求壓力仍存，不過受惠於中國解封帶動經濟需求，製造業生產可望回穩，加上時序接近亞洲輕油裂解廠歲修潮，下游買盤對石化原料拉貨需求轉趨積極，對烯烴等石化原料價格帶來支撐，接近六成比例的化學工業廠商看好未來半年景氣表現；整體看好廠商由2023年1月的35.1%減少1.2個百分點至當月的33.9%，看壞比率則由1月的15.5%增加1.3個百分點至當月的16.8%。

經過模型試算後，2月製造業營業氣候測驗點為91.19點，較上月修正後88.07點增加3.12點，呈現連續四個月上揚態勢。

服務業部分，證券業、保險業與運輸倉儲業看好當月景氣表現，零售業、餐飲業與銀行業看壞當月景氣的廠商比例明顯高於看好；在未來半年看法的部分，餐旅業、證券業、保險業與運輸倉儲業明顯看好未來半年景氣表現，零售業、批發業與銀行業則持平看待未來半年景氣表現。經模型試算後，2月服務業營業氣候測驗點為94.97點，較上月修正後之91.76點增加3.21點，連續二個月上揚。

營造業方面，雖然民間住宅建設需求未有起色，不過國1中壢中豐交流道工程、北投士林科技產業專業區等公共建設陸續動工，有益於土木工程業者工程款收入增加，2月營造業景氣以微幅成長視之。不動產方面，未來半年不動產業景氣相較於2月，依舊將處於相對低檔的水準，尤其是在經濟前景不明朗、房市政策、市場超額供給、總統大選等四大變數影響下，未來半年國內房市交易結構恐呈現量再縮、價緩跌的情況，整體景氣陷入盤整期。

經過模型試算後，營建業2月營業氣候測驗點為93.31點，較1月92.11點上揚1.20點，轉為上揚格局。