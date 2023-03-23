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壽險業現流動性危機 金管會出手救了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。（本報系資料庫）
金管會。（本報系資料庫）

金管會拆壽險業流動性潛在危機。

金管會今宣布，放寬壽險業可拿債券附條件交易的券種，讓業者可先拿到一筆資金供調度，新增三大項，一、國內公司債、金融債、國際板債，新增開放可做附賣回交易（RS），二、海外公司債、金融債、美國三房RMBS可做債券RP、RS的雙向附條件交易，三、台幣商業本票也可做雙向附條件交易。

金管會也規定，債券附條件交易，台、外幣債各以保險業可運用資金2%、及國外投資額度2%為限，據估算共約8,775億元交易空間，讓業者可先拿到一筆資金供調度，以緩業者「缺現金」壓力，3月底前上路。

此政策有兩大效益，一、因應業者因海外投資需支付避險保證金的短期資金調度需求，也可緩解因保費入不敷出的流動性壓力，二、避免因缺錢得賣股賣債，有利台股穩定，壽險業、台股同享利多。

依現行規定，壽險業只能拿國內外公債、及國外國庫券做債券附買回（RP）、和附賣回（RS）雙向交易，但壽險業手上最大宗的國內公司債、金融債、國際板債卻只能做「附買回（RP）」，並未雙向開放，而國外公司債、金融債更是未納入附條件的交易標的內。

目前壽險業手頭緊，急需做「附賣回交易（RS）」。附賣回交易是指壽險業拿手上債券賣給資金提供者（如銀行）雙方並約定到期時、再由壽險業買回債券，此舉可讓壽險業先拿到一筆現金供調度，緩解現金流壓力。

壽險公會向金管會建議後，金管會宣布，國內公司債、金融債，及國際板債，新增開放可做附賣回交易（RS），海外公司債、金融債、美國三房RMBS，及台幣商業本票都可做債券RP、RS的雙向附條件交易。

為控管風險，除台、外幣債券附條件交易設限外，另外保險局也對RS交易計入投資限額。

保險局副局長蔡火炎說，主因RS是屬短期融資概念，因此RS有兩道限制，一是計入債券附條件交易額度，二是設投資限額，如台幣RS交易計入壽險業投資有價證券額度，外幣RS則計入國外投資和債券投資限額。

壽險業 債券

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