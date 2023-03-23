台壽推低利保單借款 90天年息僅2.52%

解你的燃眉之急。中信託金控子公司台灣人壽（2833）表示，即日起至2023年5月22日，限時推出「龍好貸」保單借款專案，保戶獨享2.52%低利優惠，還有「一快二免」—快速撥款、免擔保、免手續費，提供保戶24小時線上申請，上午申貸下午撥款，e指解決民眾短期資金需求。

通膨壓力未減、民生物資驚驚漲，加上5月母親節消費檔期及報稅季即將來臨，在在都增加了短期資金需求，台灣人壽推出龍好貸保單借款，助保戶緩解資金周轉壓力。

龍好貸的年息2.52%，不僅較一般信用貸款平均利率3%至12%優惠，也毋需提供保證人，保戶透過台灣人壽官網及台灣人壽App辦理線上保單借款，上午申辦下午即可撥款，簡便、快速、即時滿足小額資金需求，還可以隨借隨還，堪稱不求人的資金調度好工具。

台灣人壽龍好貸保單借款專案，除了提供網路會員線上辦理，保戶亦可至全台分公司臨櫃、郵寄或透過傳真申辦。

中國信託商業銀行在全台包含7-ELEVEN等逾7,000台ATM，提供全年無休ATM保單借款服務，保戶只要事先完成ATM保單借款約定，隨時需要金錢應急時，即可至中信銀行ATM申請保單借款提領現金。

為維護保戶權益，台灣人壽提醒，保單借款乃依保單所累積之保單價值準備金，作為借款額度之依據，如果未償還之借款本息超過保單價值準備金時，保險契約效力即會終止。

此外，超過90天2.52%固定優惠利率期限，將回復原訂保單借款利率，申請保單借款前，保戶一定要詳細閱讀保單借款約定書，以維護自身權益。