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央行「鴿式升息」半碼 新台幣升1.54角、收30.372元

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

央行理監事會議今（23）日宣布升息半碼，超出市場預測，新台幣兌美元匯率開盤30.47元，連破2關來到30.3元線上，盤中升值2.12角來到30.314元，升1.54角 ，30.372元作收，總交易金額16.58億美元。

今日外資勁頭強盛，交易占比超總交易量五成，匯銀主管表示，在熱錢滾滾下，進口商也進場撿便宜，唯出口商惜售，動作不大。

央行宣布升息半碼，央行總裁楊金龍表示雖然升息，但不應視為放鷹，解釋決策仍是基於數據，態度偏向鴿派，匯銀主管認為，「出乎大家意料，但這對縮小台美利差應該會很有幫助」，指出央行跟進升息可以視為台幣走強訊號，接下來幾日有望挑戰30.00元整數大關。

新台幣今日勢不可擋，一路強升，盤中更一度升破2角，國銀交易室主管表示，今天「老大」（央行）調節跡象明顯，維持以往阻升慣例，出手防止匯市過熱。

據央行統計，今日主要亞幣對美元匯率全數翻紅，美元指數貶1.01%，新台幣升0.51%，日圓升1.26%，人民幣升0.92%，星元升0.81%，韓元升勢最盛，升2.3%。

新台幣 央行 升息

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