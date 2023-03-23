台北最凶大樓又奪一命 專家：包租公沒在怕

有台北最凶大樓之稱的「錦新大樓」近日又添憾事，一名女子疑從14樓頂樓墜樓，送醫不治。全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，錦新大樓曾發生火警、墜樓、殉情，30年來鬧出至少25條人命，不過租售仍見佳績。

以租賃來說，2022年底，13樓與5樓都租在1.2萬元，單坪1,719元，單坪租金為社區次高，僅低於2020年5樓戶的1762元。

至於出售行情，2022年3月與11月分別成交5樓戶，與10樓戶，單價分別為47.4萬元、46.9萬元，為社區兩年多來的新高，也讓社區有逐步站穩4字頭的趨勢。

陳炳辰表示，「錦新大樓」位於錦州橋旁，樓高14層，屋齡超過40年，屬林森商圈，由於坪數小，總價多在3、400萬元，租金投報率多有3%以上，儘管意外多，靈異傳聞不少，但仍受包租公青睞。

陳炳辰表示，錦新大樓投報率不受社區爭議影響，一來是房價相對便宜，二來則是位處林森北路商圈，周邊特定行業多，有穩定租屋需求，即便房價不具發展空間，仍不乏有人願意購買收租。