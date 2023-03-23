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為何資金大舉湧入基礎建設投資？

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
資料來源：Bloomberg，截至 2022/12/31。（匯豐投信／提供）
資料來源：Bloomberg，截至 2022/12/31。（匯豐投信／提供）

市場自去年以來不斷受到升息、通膨以及戰爭等影響，多空消息不斷，成長類股和景氣循環股紛紛受到衝擊，股市跌跌不休，在市場震盪時，資金傾向往有「防禦力」的方向走，而基礎建設類股為何能從眾多防禦類股中脫穎而出，在市場震盪時仍持續吸引全球資金？

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出，基礎建設投資有三大優勢；其一為股利率優勢，基礎建設類股多屬於民生必需產業，長期經營穩定，收益也相較其他類股確定，連帶影響股利率較高，以「道瓊基礎建設指數」為例，股利率為4.03%，高於MSCI世界指數與其他主要股市指數。

第二為營運現金流量較確定，風險報酬相對優於全球股債；基礎建設多為特許行業，背靠法令規範或長期契約提供的護城河，該產業具備相較穩定的現金流，在景氣衰退時營運仍相較穩定，而經濟轉好時，機場、港口等基礎建設營收也會隨之回升。

劉柏廷強調，最後從報酬率來看，截至2022年，升息循環後報酬，基礎建設類股的表現多優於股債，從歷史資料來看，2004至2006年，聯準會連續17次升息(從1%到5.25%)，以及2015年升息後報酬，道瓊基礎建設指數表現優於主要股債指數。

滙豐投信指出，長線而言，美中關係料將持續緊繃，短期內難以改善，「逆全球化與保護主義」已然成為不可避免的趨勢，各國將更看重自己是否擁有安全的供應鏈體系，不論是與國內企業協商或是委外設廠，基礎建設類股應能從供應鏈轉移的長期趨勢中持續受惠。

升息 股利

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