證交所上市服務團隊 前進越南深耕經營

臺灣證券交易所上市服務團隊深耕越南市場，在地經營搭起台商與國內資本市場的橋樑。越南是台商在東協最大的營運聚落，依據越南台灣商會統計，逾四千家台資企業進駐。證交所積極推動新南向公司回台上市，首推越南為重點經營市場，並循在地化經營就近提供上市輔導諮詢服務，落實資本市場支持海外台商永續發展的使命。

證交所海外上市服務團隊於2月20日攜手富邦證券及台北富邦商業銀行胡志明市分行，合作舉辦越南台商交流會議，包括駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、組長張皓鈞、越南台商聯合總會會長簡智明、胡志明暨周邊省份台商分會會長及台資企業代表等應邀出席，證交所簡報說明台灣資本市場發展概況和優勢、宣導上市效益及效率化的審查流程，並和與會代表深入交流瞭解越南當地經貿發展商情資訊。

證交所也派員參與3月18日至19日舉行的第24屆第1次越南台灣商會聯合總會會員大會，越南各省(市)14個分會及青商會代表齊聚會場，會議期間集結產、官、財稅業界代表深度對談，充分展現越南台商充沛的營運能量。上市服務團隊主動參與會議活動，與各分會代表逐一進行交流，獲得越南北、中、南各地台商產業聚落及經營實況等資訊，並反饋國內資本市場發展和產業脈動資訊，表達證交所將伴隨台商持續成長茁壯。

證交所表示，誠摯歡迎海外台商透過資本市場籌資，擴充企業營運資本、完備法遵制度、招募優秀人才，進而提升企業價值，達成永續經營目標。未來將持續提供資本市場、財務稅務議題及台越雙邊商務媒合資訊，並由越南往柬埔寨、泰國等地延伸，型塑及推動支持湄公河經濟圈的台商上市聚落。