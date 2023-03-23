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李長庚承諾：挺瑞信債客戶 協助爭權益

經濟日報／ 記者陳怡慈／台北報導

國泰金控總經理李長庚昨（22）日在法說會後媒體聯訪時表示，國泰世華銀行有一些財富管理客戶有投資瑞信發行的AT1債券，「這部分有需要我們一定會幫忙他們」；他並呼籲國內金融業，應替所有瑞信AT1投資人向瑞士當局爭取權益。

金管會先前公布，國內有五家銀行的財富管理客戶買到瑞信AT1債券，合計金額約新台幣16億元。李長庚昨日坦言，「我們好像有一小部分、很小的部位，有一些財管客戶有投資。」

李長庚說，按瑞信AT1發行條款，政府在極端情況下有權利write down（註銷債權，債權人無法追償），但他覺得這裡面有很大的前提，因為先前瑞士銀行（UBS）跟瑞信的合併記者會上，瑞士的金融監理機構還在強調，瑞信的資本跟流動性都還是達到監理要求。

他反問：「資本跟流動性都符合監理要求，憑什麼把AT1 write down掉呢？」李長庚說，金融業應協助投資人向瑞士當局爭取權益。

李長庚指出，瑞信在不到48小時被擠兌420億美元、約新台幣1.28兆元。數位化年代，「以前是排隊擠兌，現在手指間就擠兌了」，連帶讓流動性管理變成金融機構的嚴肅課題。他建議存款應有類似股市交易的熔斷機制，阻止擠兌風暴發生。

瑞信 長庚

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