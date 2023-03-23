中小企信保績優／兆豐挺微型新創事業

兆豐金控旗下兆豐銀行積極發展中小企業融資業務，昨（22）日獲經濟部與信保基金共同頒發「信保金質獎─績優金融機構」、「信保金質獎-績優授信經理人」獎項，凸顯兆豐銀行在支持中小企業發展的優異表現獲肯定。

經濟部與信保基金昨天舉辦「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，表揚金融機構及授信經理人積極運用信保機制對中小企業融資，兆豐銀行本身以及兩位經理人分獲機構、個人獎項。兆豐銀由副總經理蕭玉美代表受獎，兩位績優經理人個人獎項得主分別為債權管理處長徐樹德、新興分行經理林明貞。

兆豐銀行指出，兆豐銀積極協助中小企業取得營運資金升級轉型，中小企業放款金額逐年突破新高，放款市占率名列前五名，且兆豐銀行在協助微型企業及新創事業方面，於去年推出線上融資平台「小微EASY貸」，可透過線上傳送資料及試算融資額度，24小時服務不斷線，更大幅拉近客戶與銀行間的距離，今年1至2月新往來中小企業客戶線上申貸比重已達20%，相較去年的比重10%翻倍增長，更重要的是藉由數位化及流程的簡化，大幅縮短了核貸作業時間，可更及時的讓中小企業取得資金，使兆豐銀行稱職的扮演好金融中介者的角色，落實政府扶植中小企業的美意，促進中小企業穩健發展。

步入後疫情時代，兆豐銀行除積極配合政府政策，辦理疫後振興貸款，全力協助受疫情影響的產業能夠穩住經營、留住人才外，也將適時提供資金促使產業投入資源，以發展綠色及數位轉型，提高整體競爭力並恢復營運榮景，以發揮金融業者形塑永續社會的正向影響力，建構更美好的商業及社會環境。