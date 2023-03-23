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中小企信保績優／一銀榮獲五獎項肯定

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
第一銀行15度榮獲「信保金質獎」肯定，由經濟部主任秘書陳怡鈴頒獎（左）、第一銀行總經理李嘉祥（右）代表受獎。 第一銀行／提供
第一銀行15度榮獲「信保金質獎」肯定，由經濟部主任秘書陳怡鈴頒獎（左）、第一銀行總經理李嘉祥（右）代表受獎。 第一銀行／提供

經濟部、金融監督管理委員會及中小企業信用保證基金於昨（22）日共同表揚「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」，第一銀行榮獲「信保金質獎-績優總行」、三座「信保金質獎-績優授信經理人」與「綠色授信推動獎」等五座獎項肯定；其中「信保金質獎-績優總行」已是第15度獲獎，「信保金質獎-績優授信經理人」得獎次數亦優於金融同業，顯見第一銀行推展信保基金保證機制成果豐碩，屢受主管機關與企業肯定。

第一銀行作為中小企業最堅強後盾，截至2022年底，已連續13年蟬聯「中小企業放款」市占第一殊榮，全年度協助中小企業移送信保基金保證的承作量達1,919億元，居同業之冠；此次榮獲「信保金質獎」，信保基金對同一企業保證融資總額度將可額外增加3,000萬元，即同一企業保證融資額度提高至1.8億元，是信保基金給予第一銀行客戶的實質獎勵。

第一銀行不僅領先同業，亦積極推動綠色金融，兩度拿下行政院國家永續發展委員會「企業類國家永續發展獎」，本次亦榮獲信保特別獎「綠色授信推動獎」獎項；為鼓勵企業將資金投入綠色用途或減碳轉型，第一銀行以實際行動落實ESG(環境、社會、公司治理)理念，善盡財務供應鏈中的社會責任，推出「綠色永續金融優惠授信專案」，提供客戶優惠利率，滿足企業綠色轉型需求，發揮金融機構對產業永續經營的正向影響。此外，為推動普惠金融，第一銀行推出企業線上申貸平台「微企e時貸」，該平台沒有營業時間限制，企業主24小時皆可完成貸款申請，流程僅三分鐘，大幅提升行動及網路金融服務之便利性，滿足不擅與銀行互動的微企公司資金需求。

展望未來，第一銀行將秉持「就在你左右」的經營理念，持續力挺中小企業，並搭配信保基金各項保證措施，提供中小企業營運資金，協助企業成長茁壯，攜手開創共贏共榮局面，再創佳績。

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