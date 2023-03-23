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中小企信保績優／彰銀連四年奪金質獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
彰化銀行力挺中小企業榮獲「信保金質獎」殊榮，由經濟部主任秘書陳怡鈴（左）頒贈獎項，彰化銀行總經理周朝崇（右）代表領獎。 彰化銀行／提供
彰化銀行力挺中小企業榮獲「信保金質獎」殊榮，由經濟部主任秘書陳怡鈴（左）頒贈獎項，彰化銀行總經理周朝崇（右）代表領獎。 彰化銀行／提供

彰化銀行力挺中小企業，積極辦理信保基金業務備受肯定，昨（22）日於經濟部、金管會及中小企業信用保證基金共同舉行之「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，榮獲「信保金質獎」殊榮。

中小企業是台灣經濟發展的重要根基，也是國家政策推動的重點，為穩固中小企業營運基礎、協助其持續提升國際競爭力，財團法人中小企業信用保證基金自成立以來，對中小企業的輔導與融資向來不遺餘力，並為鼓勵金融機構多加支持中小企業信保業務，每年度特別設立獎項及獲獎機構專屬保證措施，以表揚積極推動相關業務的金融機構及經理人員，其中又以「信保金質獎」為鼓勵金融機構加強辦理中小企業融資並兼顧授信品質之重要獎項。

今年度獲頒「信保金質獎」的金融機構共六家，其中彰化銀行在信保基金業務的推動上，可謂屢獲佳績。彰銀繼2019年榮獲「信保夥伴獎」後，自2020至2023年已連續四年勇奪「信保金質獎」，顯示彰化銀行積極支持國家政策，力挺中小企業，透過金融資源的引導與金融專業服務，協助國家舒緩疫情衝擊，強化重點產業及重大建設之發展動能，落實責任金融之理念精神。

此外，彰化銀行近年也積極投入ESG領域的發展，接軌國際、力行永續發展目標，除藉由日常營運落實節能減碳、綠色採購及將綠建築標章導入自有行舍都更案件外，彰銀並於近期完成112年度第1期無擔保主順位金融債券（可持續發展債券)的發行，以實際行動體現永續作為。

在金融商品方面，彰銀去年推出綠色存款專案，協助客戶將資金引導至符合我國聯合徵信中心綠色授信標準等項目，與客戶共同建立低碳社會的綠色經濟模式，並大力推廣綠能產業、太陽能設備貸款及永續績效連結授信之融資。同時，彰銀也關注到少子化及高齡化的發展趨勢，推動購建長照機構、以房養老及安養信託等商品，並透過提供青年創業及啟動金貸款、微型創業鳳凰貸款等創業類貸款，協助青年及小規模營業人取得創業及營運資金等，以響應政府政策，促進社會健全平衡發展，持續發揮金融業的影響力。

彰化 創業

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