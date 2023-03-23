公銀強化內控 應對金融危機

針對美國矽谷銀行（SVB）倒閉至瑞士信貸危機，公股行庫積極應變，兆豐銀行、土地銀行高層均表示，授信業務應避免集中度過高並及時發現風險，資金運用因應國際市場詭譎多變，要動態調整配置以確保效益。

兆豐銀、土銀日前均召開年度行務會議，除了去年以來美國鷹派升息、俄烏開戰、股債市場波動等，今年陸續爆發SVB開始的美國銀行倒閉潮，瑞信危機等變化，成為行務會議焦點。

兆豐銀行董事長張兆順提醒經營團隊，今年要持續優化內部管理機制，及時發現風險，並落實法遵、強化事前防弊機制。張兆順除也強調國際金融危機未消，大環境變數仍多，要隨時動態調整資產配置，提高資金運用效益。

土銀董事長謝娟娟指出，過去發展重心在土建融，為避免如美國SVB業務客群過度集中，今年朝授信產業、集團、地區及分行產品組合全面分散的方向發展。