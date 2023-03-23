金檢券商 查到兩大缺失

金管會檢查局昨（22）日公布券商下半年金檢報告，在經紀業務上有發現兩大缺失，一、對內部人員與其客戶在5分鐘內從事買賣相同標的交易，券商未能確實檢核，據了解，這部分缺失就是劉興唐人頭戶炒股的案外案。二，營業員受理客戶委託買賣股票後，在執行客戶委託交易前，也被發現營業員有以自己帳戶先下單買賣相同標的，等於是「跟單」情況。

金檢局認為，券商對內部人員委託買賣股票利益衝突的檢核作業，未能將依其權責可知悉客戶委託買賣明細的人員納入檢核對象，有內部管理人員的缺失。

瀚亞投信前投資長劉興唐利用他人人頭戶先上車買股，再讓自己操盤基金、全委基金幫忙「抬轎」拉抬股價後出脫獲利，這人頭戶炒股案竟還有案外案。金管會金檢發現，劉興唐疑似在同一家券商「養多個人頭戶」，檢查局已將相關缺失移送給證期局。

金管會去年對十家券商做一般金檢時，發現A券商有一名營業員，與劉興唐當時利用他人人頭帳戶炒股手法雷同，進一步調查後，發現該名營業員有與劉興唐買賣相同股票的「跟單」情況。

據透露，這名營業員跟劉興唐是親戚關係，會被金檢抓包是發現這名營業員接單過程有異常、並與劉興唐在之前被抓獲的人頭戶炒股手法雷同，檢查局進一步勾稽後，整個案情才爆發。

該名券商營業員自己也開了一個人頭戶，在知悉劉興唐要用自己基金買進某一檔股票前、先進場買進該檔股票，之後再等劉興唐用自家基金進場、拉抬股價後出脫獲利。

據缺失態樣，該名券商營業員在5分鐘內就與「客戶」買賣相同標的交易的股票；而該名「客戶」其實是該營業員的人頭戶。

換言之，劉興唐炒股時，第一次被抓到在A券商開了一個人頭戶，沒想到金檢局再赴A券商金檢時，竟又發現劉興唐擔任營業員的親戚，自己開了一個人頭戶「一起炒股」。

檢查局除釐清這位營業員接單過程是否異常，也釐清這名營業員是否有再去其他券商養人頭戶；券商部分，則是究責內部人員管理上，沒有將依其權責可知悉客戶委託買賣明細的人員納入檢核，是內部人員管理有缺失。