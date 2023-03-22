獨／案外案！投信前投資長炒股人頭戶躲貓貓 被抓到了

瀚亞投信前投資長劉興唐利用他人人頭戶先上車買股，再讓自己操盤基金、全委基金幫忙「抬轎」拉抬股價後出脫獲利，這人頭戶炒股案竟還有案外案。金管會金檢發現，劉興唐疑似在同一家券商「養多個人頭戶」，檢查局已將相關缺失移送給證期局。

金管會在去年對10家券商做一般金檢時，發現A券商有一名營業員，與劉興唐當時利用他人人頭帳戶炒股手法雷同，進一步調查後，發現該名營業員有與劉興唐買賣相同股票的「跟單」情況。

據透露，這名營業員跟劉興唐是親戚關係，會被金檢抓包是發現這名營業員接單過程有異常、並與劉興唐在之前被抓獲的人頭戶炒股手法雷同，檢查局進一步勾稽後，整個案情才爆發。

該名券商營業員自己也開了一個人頭戶，在知悉劉興唐要用自己基金買進某一檔股票前、先進場買進該檔股票，之後再等劉興唐用自家基金進場、拉抬股價後出脫獲利。

據缺失態樣，該名券商營業員在5分鐘內就與「客戶」買賣相同標的交易的股票；而該名「客戶」其實是該營業員的人頭戶。

換言之，劉興唐炒股時，第一次被抓到在A券商開了一個人頭戶，沒想到金檢局再赴A券商金檢時，竟又發現劉興唐擔任營業員的親戚，自己開了一個人頭戶「一起炒股」。

檢查局除釐清這位營業員，接單過程是否有異常，也釐清這名營業員是否有再去其他券商養人頭戶；券商部分，則是究責內部人員管理上，沒有將依其權責可知悉客戶委託買賣明細的人員納入檢核對象，是內部人員管理有缺失。

金管會是在去年金檢發現瀚亞投信前投資長劉興唐有利用人頭戶炒股並在7月28日對瀚亞投信祭出400萬罰鍰並命令解職劉興唐；金檢局隨後再做一般金檢時，竟再度發現劉興唐任職在某券商、擔任營業員的親戚，也有幫忙炒股，該親戚自己也開了一個人頭戶。

檢查局今公布券商下半年金檢報告，在經紀業務上有發現兩大缺失，一、對內部人員與其客戶在5分鐘內從事買賣相同標的交易，券商未能確實檢核，據了解，這部分缺失就是劉興唐人頭戶炒股的案外案。

金檢局除發現該名券商營業員，有跟劉興唐一起炒股、自己也跟單交意外，也發現該營業員有保管及事先洽客戶取得已蓋妥原留印鑑或簽名的委託書，協助客戶下單，甚至也接受客戶LINE下單，已違反相關規定。

二，另外，發現有其他營業員受理客戶委託買賣股票後，在執行客戶委託交易前，也被發現營業員有以自己帳戶先下單買賣相同標的，等於是「跟單」情況。

金檢局認為，券商對內部人員委託買賣股票利益衝突的檢核作業，未能將依其權責可知悉客戶委託買賣明細的人員納入檢核對象，有內部管理人員的缺失。