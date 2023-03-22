明聯準會主席態度成關鍵 新台幣今升3.7分30.526作收

今（22）日受惠於台股上漲，外資呈現匯入，新台幣對美元持續升值，開盤30.54元，盤中一度升破30.5元線來到30.495元，盤終以30.526元作收，升3.7分，總成交金額為14.28億美元。

國銀交易室主管表示，今日台股漲勢強盛，湧入熱錢佔總交易金額一半，約7億美元，在30.5元線附近也有進口商出手買匯。

聯準會（Fed）將於明日公布最新利率，市場預測將升息1碼，匯銀主管指出，除了升息幅度，聯準會主席鮑爾談話透露的態度也是一大重點，在最新非農數據符合市場預測，且金融業出現震盪，但通膨下降未如預期的多重因素下，升息循環是否走到盡頭成為市場關注焦點。

據央行統計，今日主要亞幣對美元指數有升有貶，美元指數貶值0.22%，韓元升0.27%，星元及新台幣升0.12%，人民幣貶0.23%，日圓貶幅最大，來到0.54%。