快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明聯準會主席態度成關鍵 新台幣今升3.7分30.526作收

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
今（22）日受惠於台股上漲，外資匯入，新台幣盤終以30.526元作收，升3.7分，總成交金額為14.28億美元。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
今（22）日受惠於台股上漲，外資匯入，新台幣盤終以30.526元作收，升3.7分，總成交金額為14.28億美元。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影

今（22）日受惠於台股上漲，外資呈現匯入，新台幣美元持續升值，開盤30.54元，盤中一度升破30.5元線來到30.495元，盤終以30.526元作收，升3.7分，總成交金額為14.28億美元。

國銀交易室主管表示，今日台股漲勢強盛，湧入熱錢佔總交易金額一半，約7億美元，在30.5元線附近也有進口商出手買匯。

聯準會Fed）將於明日公布最新利率，市場預測將升息1碼，匯銀主管指出，除了升息幅度，聯準會主席鮑爾談話透露的態度也是一大重點，在最新非農數據符合市場預測，且金融業出現震盪，但通膨下降未如預期的多重因素下，升息循環是否走到盡頭成為市場關注焦點。

據央行統計，今日主要亞幣對美元指數有升有貶，美元指數貶值0.22%，韓元升0.27%，星元及新台幣升0.12%，人民幣貶0.23%，日圓貶幅最大，來到0.54%。

新台幣 升息 Fed 聯準會 美元

延伸閱讀

NBA／14個月內3度動刀 傳「球哥」下季恐提前報銷

美股重挫台股卻抗跌？網曝2關鍵原因 反唱衰：過不了下個月

經濟日報社論／鮑爾鷹派發言 市場驚魂未定

Fed本月擴大升息成定局 僅「這件事」可阻升2碼

相關新聞

SVB倒閉事件 國泰金總座：「手指擠兌」成金融業嚴肅課題

美國矽谷銀行倒閉事件，引起美國中小型銀行倒閉潮。國泰金總經理李長庚今表示，以前銀行擠兌是客戶排隊擠兌，現在是「手指擠兌」...

明聯準會主席態度成關鍵 新台幣今升3.7分30.526作收

今（22）日受惠於台股上漲，外資呈現匯入，新台幣對美元持續升值，開盤30.54元，盤中一度升破30.5元線來到30.49...

國內投資人16億AT1債成壁紙 國泰金總座：應向瑞士爭取權利

瑞銀（UBS）收購瑞信（Credit Suisse），但同時價值約160億瑞郎的瑞信「額外一級資本債」（AT1）將全被註...

一卡通攜手Gogolook 做電支阻詐先鋒、防範金融詐騙

日前電子支付帳戶曾遭詐騙集團惡意冒用，金管會要求銀行公會修改「電支安控基準」，以強化金融支付工具驗證措施。一卡通公司為持...

康和證券勇奪玉山獎五大獎 榮獲總統召見

康和證券（6016）在經營策略、公司治理、金融創新等備受肯定，榮獲第19屆國家品牌玉山獎的傑出企業、傑出企業領導人、最佳...

台新金採購鳳梨釋迦力挺農民 分享社福團體

鳳梨釋迦今年價格低落，氣候變遷農作物產銷失衡，再加上年後國內消費疲乏，農民對此十分憂心。台新金控（2887）以實際行動支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦