SVB倒閉事件 國泰金總座：「手指擠兌」成金融業嚴肅課題

美國矽谷銀行倒閉事件，引起美國中小型銀行倒閉潮。法新社

美國矽谷銀行倒閉事件，引起美國中小型銀行倒閉潮。國泰金總經理李長庚今表示，以前銀行擠兌是客戶排隊擠兌，現在是「手指擠兌」，在數位發展下，手指在手機上滑一滑錢就轉出去，流動性管理將是未來金融機構的嚴肅課題。

國泰金今舉行法說會，國泰金總經理李長庚表示，矽谷銀行近期因擠兌發生倒閉，回顧過去台灣的銀行擠兌歷史，幾天內擠兌幾百億元就已經是「天下大事」，矽谷銀行不到48小時就擠兌420億美元，約為新台幣1.2兆元，「放到台灣任何一家銀行都會『掛掉』。」

李長庚指出，以前銀行擠兌是客戶排隊擠兌，現在是「手指擠兌」，在數位銀行這麼發達的狀況下，流動性管理將是未來金融機構的嚴肅課題。

李長庚也表示，就金管會公布的資料，國銀目前流動性指標都還很好，對於台灣來講，銀行流動性非常高，可視在數位化進展下，網路社群媒體傳播各種謠言，都可能導致擠兌，如何要確保國內金融機構在面對流動性危機時可以度過，值得思考。

李長庚說，股市有熔斷制度，但是當銀行面對流動性危機時有沒有熔斷機制？假設可以設定某些指標，當觸及某些指標下有熔斷機制，在金融事件發生後1、2個鐘頭內阻止擠兌的發生，矽谷銀行絕對不會是單一事件，這樣情況可能會在很多國家出現，值得各界集思廣益，如何防範銀行因流動性問題出現風暴。

除銀行擠兌問題外，市場也擔憂保單解約潮。李長庚表示，去年保單解約確實比較多，尤其是在去年10月是高峰，因為當時美債殖利率高、台美利差擴大，新台幣貶到32元，當時如果把美元保單解約，只要解約費用接近到期，在解約後沒有轉回新台幣而是直接買美債會有高收益率，就算解約後換成新台幣也能賺到匯差。

但李長庚指出，保單與銀行存款不同，壽險業儘管被接管，在保險安定基金之下，民眾的保單會有100%確保，且保單若提前解約會有損失，但存款就算提走也不會有損失，頂多就是沒有利息，過去常聽到的是銀行擠兌，幾乎沒有聽說壽險擠兌，壽險基本上不會出現擠兌的情況。

國壽執行副總林昭廷也表示，保單解約的高峰期已過，高峰約在去年10月，現在都已往下走，加上國壽現在的現金水位，帳上現金還有3200億元左右，現金水位充足，新台幣相對去年都是升值的，解約誘因小很多。