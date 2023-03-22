康和證券勇奪玉山獎五大獎 榮獲總統召見

康和證券（6016）在經營策略、公司治理、金融創新等備受肯定，榮獲第19屆國家品牌玉山獎的傑出企業、傑出企業領導人、最佳產品、最佳人氣品牌、傑出企業領導人全國首獎等五大獎肯定，傑出企業領導人全國首獎得獎人-康和證券總經理邱榮澄並受邀至總統府覲見總統蔡英文。

康和證券董事長鄭大宇表示，今年初，康和證券甫獲卓越證券最佳智能理財獎，並獲國家品牌玉山獎多項獎項肯定，均是致力金融科技創新與推動ESG之豐碩成果，現今是AI智能之投資趨勢，康和證券秉持「專業不失年輕，創新不忘安心」之品牌理念，朝普惠金融與財富管理中心雙目標邁進。

康和證券總經理邱榮澄也表示，獲頒全國首獎之最高殊榮，主要都是董事長鄭大宇成功帶領各團隊，積極支持推動交易多元化與服務數位化，以客戶需求導向與體驗為首要出發點，打造新型社群平台體驗，強調AI智能，推出個人化理財平台，同時改造各營業據點營業廳，提供客戶獨立專屬理財空間，成功導入財富管理中心新企業形象。

康和證新世代理財平台「好康fun心投」，是專為鼓勵年輕小資族理財的一站式新平台，毋須下載APP，手機、平板、電腦等載具皆可使用，新增768智能選股系統，應用AI大數據分析設計的七大選股面向與68類選股功能，限期免費提供選股服務讓投資人輕鬆聰明選股。

除優化各交易平台外，康和證已分別有交易分派裝置及方法、重大訊息風險預警機制系統、風險控管裝置及方法等三項金融發明專利，足證康和證金融科技創新競爭力。展望未來，康和證券持續落實公司治理、善盡企業社會責任，也重視金融專業的影響力，從公平待客、普惠金融到提升ESG責任投資等，一步步朝向推動綠色金融、友善環境、社會責任、盡職治理之永續經營目標。