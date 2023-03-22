勤業眾信獲永續指標暨溫室氣體確信機構資格 助攻企業

勤業眾信聯合會計師事務所日前已取得主管機關認可，認證為「永續指標暨溫室氣體確信機構」，協助企業提升資訊可信度與可靠性，與業界攜手前行、邁向淨零。有鑑於推動永續發展進程，須布建完善的機制並進行系統化整合，如何落地應用成為企業成功轉型的痛點。

勤業眾信蒐集台灣市值千大上市櫃（興櫃）公司財務長之觀察與見解，深度調查企業永續發展規畫，發布《2023 CxO調查：從財務長角度看企業永續發展》報告。勤業眾信歸納，企業務必盤點內部營運合規狀況，將ESG嵌於公司策略，進而激勵跨部門單位實踐之，以輔助管理決策、推展永續藍圖；而「數據應用、連結報表與建立數位永續供應鏈」，更係打造高效能永續進程的三大關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務團隊負責人陳盈州會計師表示，世界經濟論壇（WEF）《2023年全球風險報告》將氣候變遷減緩失敗和氣候變遷調適失敗，列為未來10年前兩大風險與威脅，且越來越多地區政策朝碳中和目標前進；台灣更於2022年正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，並在2023年2月15日公布《氣候變遷因應法》，顯示政府積極應對氣候變遷的決心。站在永續風口上，勤業眾信於今年已取得「永續指標暨溫室氣體確信機構」資格，成為專業的第三方認證單位，透過高品質的第三方確信，增加企業資訊的可信度、可靠性，幫助主管機關、企業與利害關係人共同打造信任的橋樑，在資訊互通且透明度提升的狀況下，一起跨步邁向淨零目標。

勤業眾信聯合會計師事務所確信服務會計師施俊弘表示，企業的永續資訊揭露須符合法規及GRI、SASB、TCFD等揭露標準要求，並須將永續報告書編製及驗證之作業程序，納入內部控制制度，ESG資訊揭露更是利害關係人進行投資決策的重點依據。外部第三方確信的關鍵效益便是增加資訊的信任度，以及檢視內控流程有效性，保障投資人的權益，協助資本市場與企業實踐ESG責任，強化企業系統性的轉型與永續經營模式。氣候危機與低碳轉型已成為企業永續經營的關鍵議題，企業也需要即早擬定因應策略並開始在企業內部進行變革。

《CxO調查永續發展》報告 五大觀察重點

一、台灣財務長仍多以耗費成本看永續投資而非創造長期價值：研究指出，分別有74%和46%的財務長認為，推動永續發展將增加法遵和原物料成本；同時僅有23%和15%的財務長認為，推動永續發展策略將增加企業的營收和淨利，顯現財務長仍多「以耗費成本」而非「創造長期價值」的觀念來看企業永續投資。

二、台灣企業完成氣候評估比例低於全球和亞太地區平均：根據Deloitte全球董事會專案調查，於全球和亞太地區完成氣候評估且將影響結果充分反映於財務報告者的企業比例，分別為18%和17%，相較本研究調查結果顯示台灣企業完成之比例僅占3%，顯現台灣企業須加緊腳步展開氣候相關財務揭露之準備，以追上國際趨勢。

三、「上市櫃公司永續發展路徑圖」對能源、資源與工業產業影響最為顯著：「上市櫃公司永續發展路徑圖」要求台灣上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，以及於2029年前完成溫室氣體盤查之查證。由於第一階段要求的揭露對象鎖定水泥、鋼鐵業，本研究有超過半數的能源、資源與工業受訪企業認為「上市櫃公司永續發展路徑圖」對其策略發展有極大和大的影響。

四、財務長的永續發展工作以推動永續相關財務資訊揭露為主：87%的財務長表示，推動與永續發展相關的財務資訊揭露為其永續相關主要工作內容。其藉由專業以確保與永續發展相關的財務資訊揭露符合要求，並積極推動將氣候變遷風險管理納入預算編製、財務報告和資本配置。

五、缺乏決策資訊及人才是企業推動永續發展的主要挑戰：研究發現，財務長認為缺乏資訊（67%）和人才（62%），為推動永續發展所面臨的最大挑戰。未來須積極加強對相關資料和數據的升級、監測和透明度，以及得到公司支持招募更多具備「氣候變遷素養」的人才，並展開相關培訓等作業。

永續發展射三箭 打造高效能數位治理能力

一、高效能應用數據以支援管理決策：企業財務單位應依據管理需求，定義內外部資訊範疇、管理指標與報表，並透過搭建現代化ESG資訊中台，應用模組化數位工具以提升效率與品質。

二、連結去碳目標與財務報表：建議企業制定去碳目標，並進行氣候相關財務揭露，以及發展內部碳定價，與國際接軌。

三、完善數位永續供應鏈治理框架：建議企業於採購決策中納入永續指標，並將供應商議合結合差異化目標，以及透過數位平台與工具，串聯供應鏈營運與永續資訊，導入數位永續供應鏈治理。