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電支阻詐先鋒 一卡通聯手Gogolook防範金融詐騙

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

隨日前電子支付帳戶曾遭詐騙集團惡意冒用，金管會要求銀行公會修改「電支安控基準」，以強化金融支付工具驗證措施。一卡通公司為持續提供消費者便利與安全的支付服務，積極運用新興金融科技強化防詐與風險管理量能，並於今（22）日宣布與信任科技（TrustTech）服務商Gogolook正式合作，透過風控數據偵測人頭帳戶，響應政府的防詐政策，成為Gogolook首間攜手合作防詐騙服務的電支客戶。

力挺數發部、金管會防詐政策 一卡通率先聯手Gogolook防詐騙滋生

一卡通公司iPASS MONEY（同一卡通MONEY）挾社群力的優勢，單月轉帳金額已衝破100億大關，單月儲值金額更是一舉超過220億，以近七成的市佔深入全台民眾生活。為持續打造方便與安全的支付工具，一卡通公司董事長廖泰翔說明：「一卡通一直以來都全力支持政府政策，在公私協力的詐騙聯防上也不會缺席。此外，也積極援引第三方數據量能，率先成為首間與Gogolook合作的電支業者，展現杜絕詐騙的決心。」

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示：「電支產業為配合政府防詐政策，我們一方面強化內部風險管理制度，另一方面也希望延續iPASS一卡通3.0階段的營運核心，以數據驅動與企業、政府的數位轉型合作。觀察現有市場方案，Gogolook所提供防詐解決方案已具有相關實務經驗，更在PoC階段展現出優異的詐騙偵測率也成為雙方合作的關鍵。」

防詐合作！Gogolook數位身分驗證方案成一卡通防詐首選

根據金管會最新公布產業數據，全台電子支付會員於去年（111）達到2,188萬的規模，單月收受儲值款、國內外小額匯兌以及代理收付實質交易金額，皆穩定站上百億規模，強化內部風險管理、杜絕詐騙成為各支付業者首要之務。Gogolook作為防詐國家隊的一員，已長年與刑事局165反詐騙專線合作，旗下陌生來電辨識軟體Whoscall每年為台灣用戶擋下逾6千萬次詐騙電話與簡訊，奠基詐騙行為偵測機制與數據分析技術。一卡通在與Gogolook合作後，能輔助在既有的風控模型下，降低電子支付帳戶淪為詐騙集團的工具，大幅降低遭惡意利用的風險。

Gogolook旗下擁消費端防詐科技系列產品外，也同時致力於打造企業風險管理服務（Risk Management as a Service），自前（109）年推出數位身份驗證方案服務以來，已與國內逾10間銀行與金融機構合作，而一卡通公司與Gogolook的合作將成為首間合作服務的電支客戶。Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示：「隨著國家的防詐政策，我們也將持續了解各行業者的業務需求與難題，包含帳號註冊、約定帳號綁定、異常交易等高風險電支場景，皆能運用Gogolook獨門的解決方案，助力企業品牌主創造安全的消費環境。」

一卡通 詐騙集團 金管會

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