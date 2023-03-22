期交所攜證交所與集保結算所 助屏東瑪家國中興建足球場

屏東縣瑪家國中為培育學生體育專長、增加多元發展機會，自1997年設立足球隊，近年配合屏東縣府三級五區政策發展體育，多次於國內各大賽事大放異彩。因該校足球隊沒有專屬練習球場，屏東縣政府為改善現況以保護球員安全，向教育部體育署申請補助興建標準8人制足球場，並挹注縣款，共計補助該校經費1,000萬元，臺灣期貨交易所獲知後，即主動攜手臺灣證券交易所及臺灣集保結算所，合計捐助150萬元，協助人工草皮擴建工程，共同讓足球場興建工程更加完善，讓公部門資源的效益可以最大化，同時也提升學校運動設施的品質。

期交所於2014年發起台灣少年足球聯合捐贈活動，邀請證交所、集保結算所及寶成國際集團，共同照顧偏鄉學生足球隊，每年各捐贈50萬元予屏東縣四所國中少年足球隊，其中，瑪家國中為期交所負責捐助對象。瑪家國中校長印永生表示，該校學生多為家庭經濟不利的孩子，參賽機會與經驗讓他們獲得更多的成就感及榮譽心，足球隊在期交所長期資助下，學生練球無後顧之憂，近年戰績斐然，今年更榮獲全國協會盃國男組第二名。印永生再次感謝期交所的號召，邀請證交所與集保結算所鼎力支持興建足球場，為球員提供優質的練習環境，一圓偏鄉孩子足球夢。

為落實企業社會責任，期交所發起台灣少年足球聯合捐贈活動，自2015年起，由四家捐助單位輪流辦理台灣少年足球聯誼賽，參賽者包含屏東縣瑪家國中、來義高中國中部、東港高中國中部及長治國中，今年將由期交所主辦第九屆賽事，比賽地點為瑪家國中，並將於捐助後興建完成之足球場進行比賽。足球小將們將以球會友、切磋球技並累積實戰經驗，為台灣足球體壇培養深耕樹人的種子。