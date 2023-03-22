罕見上法說 兆豐產董座梁正德：再保未攤賠評估增提準備

兆豐金控（2886）21日舉行2022年第4季法說會，由於子公司兆豐產險2022年因防疫險理賠大虧近百億元、嚴重拖累母公司兆豐金控獲利表現，因此法說會也罕見由兆豐產險董事長梁正德親自上陣說明兆豐產理賠與財務狀況，梁正德也是兆豐金法說會上唯一一位子公司董事長。

由於不少產險公司防疫保單都面臨再保遲未攤賠問題，引法人關切後續處理與兆豐產是否還需要再增資，梁正德在法說會上說明，至2022年4月18日停止銷售防疫保單為止，當時的有效保單數為85.8萬人，因保單陸續屆期，至2023年2月底，有效保單數已降到45.7萬人，累計理賠金額達213.68億元，考量再保因素後，自留已付賠款金額為106.99億元。防疫保單安排50%再保部分，梁正德表示，已多次請再保公司進一步支付再保攤賠款，未來會依據再保攤賠情形，適時辦理自留賠款準備金的影響評估。

兆豐金法說會也揭露，兆豐金2022年稅後純益183.3億元，因受到兆豐產險防疫保單理賠及提列準備金近105億元的影響，較前年同期衰退29%。

梁正德表示，因防疫保單鉅額理賠衝擊，導致兆豐產險資本弱化，為健全財務及資本結構，去年底前已陸續由母公司兆豐金對兆豐產險進行完成兩次增資，增資金額為20億元、60億元，增資後兆豐產險1月底風險資本適足率（RBC）來到519.42%。至於兆豐產是否要再增資與可能時程、再保未如數攤賠的後續因應，梁正德則未予說明。