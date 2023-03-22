AT1債變壁紙 專家：恐衍生法律訴訟

瑞銀集團收購瑞士信貸，瑞信約一六○億瑞郎（約一七三億美元）的AT1債被監管機構歸零，震驚投資人。富邦金高級顧問龔天行指出，此舉未來有可能衍生法律訴訟。

龔天行說，瑞士央行這次採取霹靂手段，重點就是要預防性作為，強推這樁交易。不過去年底瑞信財報，其資本適足率很強，甚至強過瑞銀。且瑞信的財報還算透明，只是過去幾年醜聞不斷，市場對它的信心極為脆弱。

瑞士央行這次的處理方式有別於傳統，一是不讓大股東有表決權，修法讓交易雙方獲得授權繞過股東投票決定；第二是讓持有到期的AT1債券投資人無法轉成股票，而是統統歸零。

一般而言，債券的優先權高於股票，一般是股東先虧損歸零後才輪到債券。但這次交易AT1債券先於股票歸零。這類債券投資人的受償順序排在股東後面，不但變成壁紙，甚至連壁紙都稱不上，因多數是無實體債券，投資人血本無歸，可能未來甚至衍生法律訴訟。

瑞士當局會做出破壞慣例的事，主要是避免直接接管恐引發信心危機及系統性風險，因此直接推動合併，又擔心瑞信的投資人可能有股票質借，若股票價值歸零，恐牽動股市及金融問題，所以跳過普通股，先由AT1債投資人承受損失。

龔天行指出，瑞信AT1債發行規則中有約定，當金融主管機關有特殊考量或特別情境時，可以直接註銷AT1債，只是大家當時未意識到可能發生目前這種情況。買這些債券的人也知道取得較高的收益，相對也會承受損失，只是沒有想到竟全數歸零。

站在保護多數存戶的角度來看，瑞士央行的霹靂手段也代表保護瑞士信貸的存戶，反可增加市場信心。