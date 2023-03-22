瑞信AT1債券歸零 國內投資人16億泡湯

瑞士銀行（UBS）收購瑞士信貸（Credit Suisse），但同時瑞信「額外一級資本債」（AT1）全被註銷成為壁紙，衍生「債券歸零」風波，雖國內金融機構未踩雷，但金管會昨天公布最新統計，國內有五家銀行財富管理部門曾銷售瑞信AT1債給客戶，國內投資人投資的十六億元將成壁紙。

經歷瑞信事件，國際上銀行發行的AT1債都受到影響，恐將引發贖回潮。銀行局統計，截至二月底，國內有十七家銀行有銷售其他銀行發行的AT1債，而國內投資人透過銀行財管投資瑞信以外的其他銀行發行的AT1債約達三四五億元。

金管會銀行局副局長童政彰指出，通常會發行AT1債的都是金融機構，國內投資人投資的多是國際上大型銀行G-SIBs（全球系統重要性銀行）發行的AT1等級債券。AT1債本來就擁有高風險的特性，客戶在投資前，銀行須充分告知相關風險，公開說明書中也要載明風險，將請各銀行留意，避免出現銷售糾紛。

童政彰說，銀行銷售AT1債會經過認識客戶（KYC）的程序，只會賣給專業投資人、高資產客戶，如今瑞信AT1債發生違約，銀行對於客戶關懷與資訊提供都是必要的，銀行也要協助客戶看合約上是否有贖回條款，已請銀行要掌握進度，並落實對客戶關懷。

投信基金方面，證期局統計，截至二月底境內投信基金投資瑞信相關股債曝險約○點二八億元；另截至一月底，境外基金投資瑞信股債曝險約四十六億元。但針對投信基金踩雷到瑞信AT1債部分，證期局表示，境內基金確定沒有，境外基金則還在清查中。

不過，瑞信AT1債最大買家為PIMCO（品浩），PIMCO昨已公布持有瑞信AT1債規模達八億美元。證期局表示，若以PIMCO公布的數據，並按照國人投資境外基金的投資比率來估算，踩雷約七二九四萬元。但官員說，基金是一籃子股債，若投資瑞信AT1債占比不大，對基金淨值影響不大。

銀行主管指出，AT1債因為可轉換成股票及可在銀行發生危機時註銷，殖利率比傳統債券要高，也因為風險高，國內金融機構基本上不會去碰，由於過去全球長期低利率，這類債券票面利率高，受到不少專業投資人歡迎，國內部分銀行也有作為財管商品來銷售給高資產客戶。