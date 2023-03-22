財管踩雷AT1 16億元泡湯

瑞士信貸一級資本債券（AT1）共160億瑞郎、約近新台幣5,300億元變成壁紙，台灣財富管理客戶成受災戶。金管會昨（21）日公布，初步調查共有五家銀行財富管理客戶有投資瑞士信貸AT1債券、共16億元，已請銀行主動對客戶做關懷和溝通。

據金管會2月底最新統計，銀行、保險和證券期貨業都沒有踩到瑞信AT1債券，金融三業對瑞信債券曝險額是1,556億元。

但銀行端銷售給財富管理客戶、投資瑞信債曝險額是571億元，其中有投資到瑞信AT1債券的有五家銀行共16億元，等於這16億元全部變壁紙。

銀行局副局長童政彰說，去年瑞信爆發財務危機，已在去年11月14日發函給各銀行要求因應國際金融情勢變化，強化銀行銷售金融商品控管程序。

主要有兩大部分，一、建立預警管控機制，要求銀行銷售金融商品要建立和強化重大事件預警管控機制，若有發生信用風險、財務危機、重大舞弊案件時，銀行要即時掌握重要資訊並審慎評估，訂定停賣策略、理專與客戶溝通提供處理措施，並協助客戶贖回交易。

二是保障客戶權益，各銀行需主動關懷持有客戶，也要讓客戶掌握最新資訊變化，讓客戶做投資決策有評估依據。

至於財管大戶投資瑞信AT1債券共16億元，已請五家銀行對客戶主動關懷和溝通，並了解當初銷售時，是否有跟客戶詳細告知投資風險。

另外，除瑞信AT1債券外，銀行財管部門銷售其他國際大型銀行發行的AT1債券，則共有17家國銀、銷售345億元給財管大戶，但這些AT1發行者多是G20（20大工業國）且經營狀況穩健；國銀自己持有AT1者，僅一家、7,000萬元，發行者是國內銀行。至於國人買基金部分，證期局依PIMCO（品浩）揭露持有瑞信AT1債券共15檔基金、約7,294萬元；2月底國內投信基金則完全沒有投資瑞信AT1債券、其他境外基金則仍調查中。