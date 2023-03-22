誠信金融論壇4月11日登場 守護消費者

公平待客、誠信金融是近年來金管會積極推動的重要政策，尤其在2008年金融危機後，金融消費者保護更被視為國家金融法制進步的指標。經濟日報、第一金控將於4月11日共同主辦「誠信金融論壇」，以「打造高齡金融防護網─遏阻不當剝削及非法詐騙」為主題，邀請產、官、學界代表與會，共同為誠信金融盡一份心力。

論壇將邀請金管會副主委蕭翠玲、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴致詞，金融消費評議中心董事長林志潔、政大教授彭金隆發表專題演講，金管會銀行局長莊琇媛、第一銀行總經理李嘉祥、刑事局副局長黃壬聰參與主題座談。

專題演講部分將由林志潔打頭陣，以「防制財務剝削，保護長者金融安全」為題發表演講，第二場由政大教授彭金隆主講「普惠金融與金融弱勢服務」，兩位主講者分別為實務界與學術界翹楚，將為聽眾帶來不同的視野及想法 ，為本次論壇一大亮點。

主題座談部分，由莊琇媛、黃壬聰、李嘉祥共同參與，題目為「預防金融詐騙，落實誠信金融」，由金融監理主管機關、警界高層及銀行業三方代表，分享預防詐騙的實務經驗及預警制度，從業界、官方不同角度，為此次主題激盪出更多火花。

金管會在2015年12月31日訂定「金融服務業公平待客原則」，目的就是希望可以讓公平待客成為金融服務業的核心企業文化，每年受評的對象包括本國銀行、券商、壽險及產險公司，由此可見主管機關的重視。

近期包括高齡金融剝削、金融詐騙議題層出不窮，要如何防範高齡金融剝削與金融詐騙，已經成為各金融機構的重要核心議題，金融業要如何由上而下形塑文化及價值觀，並且從董事會、高階經營層，落實相關原則，攸關誠信金融能否在金融業深植。

經濟日報與第一金控在2022年首度攜手合辦「公平待客 誠信金融論壇」，獲得主管機關認同，2023年繼續倡議，舉辦「誠信金融論壇」，希望能藉由產官研集思廣義，共同激盪出更好的解決方案，讓國內金融環境邁向更友善、美好的未來。本論壇免費參加，採線上預約報名制，歡迎民眾報名。