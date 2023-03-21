炒房團竟大鑽銀行防洗錢漏洞 金管會開鍘2家銀行

金管會在近兩年共三次不動產專案金檢中、抓到炒房團大鑽聯邦銀、新光銀在確認客戶身分、對帳戶及交易監控的防制洗錢漏洞，金管會宣布對這兩家銀行各開罰150萬元；另外也有不動產授信缺失的元大銀則處糾正。

遭裁罰的聯邦銀（2838）則強調，對房貸業務已建立嚴謹審查機制並落實執行，對金檢缺失也在陳述意見中檢附事證說明均有依規辦理，惟未獲採納，對金管會裁罰深表遺憾。新光金（2888）表示，預計改善措施將依裁處書內容辦理改善。

金管會是在2020~2021年對銀行辦理與不動產相關的一般業務金檢，及兩次不動產專案金檢，2021年金檢10家銀行、7家信合社及3家票券商，今天正式宣布金檢處分結果，其中零元炒房團涉案情節最重大。

聯邦銀和新光銀因沒落實客戶身分確認、也沒落實對帳戶及交易持續監控作業，違反洗錢防制法規範，導致炒房團大鑽漏洞，金管會依違反《洗錢防制法》開罰，而非《銀行法》重懲，顯示銀行局認為，這兩家銀行並未與炒房團有相互配合的狀況。

根據金檢結果，聯邦銀和新光銀在洗錢防制上有兩大缺失，一、未落實確認客戶身分及客戶身分持續審查，包括對房貸進件控管來源、對借戶所得、資力和繳息還款能力未審慎評估，及借戶部分購屋資金由他人提供，沒檢視借戶買房自備款來源的合理性。

二、沒落實執行帳戶及交易持續監控，包括借戶房貸息有代書或第三人等代繳、借戶的存款戶有由第三人代理匯出到其他信託帳戶、客戶代理他人存提大額現金等異常可疑交易，都未落實檢視或查證。

據檢查局抽查有第三人代繳息疑慮的房貸戶共約20~30戶、平均每件貸款餘額都低於1,000萬元，目前這些房貸戶繳息仍正常。

銀行局副局長童政彰強調，銀行房貸授信時、沒有做好把關作業，作業疏失是執行洗錢防制的缺失；至於元大銀因認識客戶的警覺性很高，但個案執行仍不完善，因此處糾正。