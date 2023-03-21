涉零元炒房團挨罰 聯邦銀澄清：絕無配合炒房團貸款

金管會今一口氣對3家銀行房貸缺失開罰，其中針對聯邦銀行、新光銀行涉入「炒房團」貸款，依照違法洗錢防制法各處以150萬元罰鍰。兩家銀行今晚各自對外回應，新光銀表示將依裁處書內容辦理改善，聯邦銀則澄清表示「絕無金管會檢查所稱有配合炒房團貸款之情事」。

聯邦銀行表示，辦理購屋貸款業務，已建立嚴謹審查機制並落實執行，絕無金管會檢查所稱有配合炒房團貸款之情事，為此造成商譽受損，特予聲明澄清。針對金融檢查所列缺失，已於陳述意見中檢附相關事證充分說明，均有依相關規定辦理，惟未獲採納，「本行針對金管會的裁罰，深表遺憾」。

新光銀則回應表示，預計改善措施將依裁處書內容辦理改善，對公司營運沒有影響，等到收到主管機關裁罰之書面文件後，將儘速辦理改善措施。