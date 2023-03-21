快訊

喝酒誤事害貨輪撞碼頭？ 引水人5個月內第3度闖禍

恭喜憲哥！吳姍儒生了 兒子可愛模樣曝光

北醫院長邱仲峯被爆大搞婚外情 請辭全文曝光：勇於承擔責任

涉零元炒房團挨罰 聯邦銀澄清：絕無配合炒房團貸款

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今對聯邦銀行、新光銀行涉入「炒房團」貸款各開罰150萬元，聯邦銀澄清沒有配合炒房團貸款。記者曾增勳／攝影
金管會今對聯邦銀行、新光銀行涉入「炒房團」貸款各開罰150萬元，聯邦銀澄清沒有配合炒房團貸款。記者曾增勳／攝影

金管會今一口氣對3家銀行房貸缺失開罰，其中針對聯邦銀行、新光銀行涉入「炒房團」貸款，依照違法洗錢防制法各處以150萬元罰鍰。兩家銀行今晚各自對外回應，新光銀表示將依裁處書內容辦理改善，聯邦銀則澄清表示「絕無金管會檢查所稱有配合炒房團貸款之情事」。

聯邦銀行表示，辦理購屋貸款業務，已建立嚴謹審查機制並落實執行，絕無金管會檢查所稱有配合炒房團貸款之情事，為此造成商譽受損，特予聲明澄清。針對金融檢查所列缺失，已於陳述意見中檢附相關事證充分說明，均有依相關規定辦理，惟未獲採納，「本行針對金管會的裁罰，深表遺憾」。

新光銀則回應表示，預計改善措施將依裁處書內容辦理改善，對公司營運沒有影響，等到收到主管機關裁罰之書面文件後，將儘速辦理改善措施。

金管會 炒房 洗錢防制法 新光金

延伸閱讀

瑞信AT1雷誰踩到？ 金管會：5家銀行財管客戶16億成壁紙

16日須公告財報公司 僅泰山未如期申報…全因「這件事」

未確認客戶身分放貸給炒房團 金管會開罰2家銀行150萬

貸款給炒房團 聯邦、新光銀各遭罰150萬元

相關新聞

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

瑞銀（UBS）收購瑞信（Credit Suisse），但同時價值約160億瑞郎的瑞信「額外一級資本債」（AT1）將全被註...

涉零元炒房團挨罰 聯邦銀澄清：絕無配合炒房團貸款

金管會今一口氣對3家銀行房貸缺失開罰，其中針對聯邦銀行、新光銀行涉入「炒房團」貸款，依照違法洗錢防制法各處以150萬元罰...

徹查基金經理人用人頭戶炒股 金管會對4投信金檢

投信業近期傳出金管會在追查基金經理人炒股，大動作進駐4家投信金檢。金管會檢查局今證實，去年11月到今年1月間進行「防範經...

5年公債得標利率 提前透露央行周四利率決策

中央銀行今（21）日受財政部委託標售5年期公債，得標利率落於1.08%，符合市場預期。資深債券商主管指出，在央行理監事會...

貸款給炒房團遭罰150萬 新光金晚間回應了

針對炒房團，金管會在對銀行授信啟動專案金檢後，今（21）日對國內3家銀行授信缺失做出處分，其中發現聯邦銀行（2838）及...

瑞信危機利空淡化 股匯齊揚新台幣小升收30.563元

瑞銀收購瑞士信貸，避免危機持續擴大，利空淡化之下，歐美股市反彈，台灣股匯市今天同步走揚，新台幣匯率收盤收在30.563元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦