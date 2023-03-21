臺銀熱血挽袖應援 南北接力傳愛

臺灣銀行3月17日攜手臺銀綜合證券共同舉辦「2023年第二場愛心捐血活動」，總行營業部古蹟大樓前早上8點多再次湧現熱血人龍，該行同仁、客戶及民眾齊心挽袖，幫助醫療用血不虞匱乏，為社會帶來美善的正向能量，在淡淡的3月天熱情四射洋溢著暖心氛圍。

臺銀董事長呂桔誠極為重視捐血活動，在繁忙公務行程中，特別撥冗蒞臨活動現場，親自感謝熱情參與的民眾及同仁，與高階主管共同呼籲捐血有益健康利人又利已，踴躍加入捐血行列，讓愛綿延不斷，身體力行為社會注入溫暖。同時，對於台北捐血中心護理人員落實防疫規範及井然有序的捐血作業流程，讓參與民眾能安心且更有效率的完成愛心捐血，表達讚賞與感謝。

自108年起該行每年舉辦多場捐血活動，今年農曆春節假期前，正值金融業的業務極度繁忙期，在媒體報導全台血荒嚴峻時，即刻因應社會之需，號召同仁發揮大愛精神，積極協助紓解血荒，於元月17-19日連續3天在高雄地區舉辦今年度首場捐血活動，獲得南部民眾熱情支持與熱烈迴響。該行為延續熱衷公益的心，南北熱血接力，傳愛不停歇，隨即於3月再度於台北總行營業部舉辦「2023年第二場愛心捐血活動」。有感於該行公益捐血活動深受民眾熱情支持，台北捐血中心特別派出3台捐血車，整天排隊人潮絡繹不絕，成功募得793袋近20萬CC熱血挹注血庫，再度刷新該行捐血活動單日血袋募集紀錄。

臺灣銀行以聯合國永續發展目標出發，聚焦核心社會共融願景，秉持著取之於社會用之於社會的理念，透過多元的公益活動，為社會的美好做出實質貢獻。捐血活動為該行持續舉辦的重要公益活動，榮獲衛生福利部肯定，連續三年獲頒「捐血成績優異團體獎」之殊榮，且於2022年榮獲第十五屆TCSA「社會共融領袖獎」，顯見該行在社會參與行動的用心備受肯定。