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瑞信AT1雷誰踩到？ 金管會：5家銀行財管客戶16億成壁紙
瑞士信貸一級資本債券AT1共160億瑞郎、約近5,300億元台幣變成壁紙，台灣財富管理客戶成受災戶。金管會今公布，初步調查共有5家銀行的財富管理客戶有投資瑞士信貸AT1債券、共16億元，已請銀行主動對客戶做關懷和溝通。
據金管會2月底最新統計，銀行、保險和證券期貨業都沒有踩到瑞士信貸AT1債券，金融三業對瑞士信貸債券曝險額是1,556億元。
但銀行端銷售給財富管理的專業投資人，則有投資到瑞士信貸AT1債券，共5家銀行、客戶持有AT1債券共16億元。
銀行局副局長童政彰說，去年看到瑞士信貸爆發財務危機，已在去年11月14日發函給各銀行要去因應國際金融情勢變化，強化銀行銷售金融商品控管程序，要求銀行做管控。
主要有兩大部分，一是，預警管控機制建立，對銀行銷售金融商品要建立和強化重大事件預警管控機制，若有發生信用風險、財務危機、重大舞弊案件時，銀行要即時掌握並審慎評估，包括停賣策略、理專協助客戶溝通，協助客戶贖回交易。
二是保障客戶權益，各銀行需主動對持有客戶做關懷，也要讓客戶掌握到最新資訊變化，讓客戶做投資決策有評估依據。
至於這客戶買到瑞士信貸AT1共16億元，已請5家銀行需對客戶主動做關懷和溝通。
另外，除了瑞士信貸AT1債券外，其他國際大型銀行發行AT1債券部分，則共有17家國銀、銷售345億元其他大型銀行AT1債券給客戶，但這些AT1發行者多是G20且經營狀況穩健。
本國銀行自己持有AT1者，僅有一家、7000萬元，發行者是國內銀行。
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