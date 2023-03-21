未確認客戶身分放貸給炒房團 金管會開罰2家銀行150萬

金管會今天一口氣對3家銀行房貸缺失開罰，其中針對聯邦銀行、新光銀行涉入「炒房團」各處以150萬元罰鍰，同時對元大銀行未落實認識客戶、客戶身分審查作業等而處予糾正。

銀行局表示，金管會日前進行兩波不動產專案金檢，共查10家國銀、7家信合社、3家票券公司，其中聯邦銀行、新光銀行因涉入「炒房團」，沒有完善建立及落實執行洗錢防制作業，沒有落實認識客戶及客戶身分持續審查作業。

銀行局副局長童政彰表示，抽樣檢查有發現兩家銀行各涉及的房貸戶約20戶到30戶，這些房貸戶目前都正常、沒有違約，每戶平均貸款餘額不超過1000萬元。

銀行局表示，聯邦銀行、新光銀行對明明媒體已經報導「炒房團」負面報導者，但仍未納入觀察名單，顯示進件來源控管不當，銀行對於借戶所得來源也沒有確實查證收入真實性，且購屋資金由他人提供資金存入借戶存款帳戶，銀行卻未檢視借戶購屋自備款來源的合理性。

銀行局也表示，貸後資金有由代書或第三人代理多名借戶提領現金，發生金流斷點，或沒有發現及查明貸後資金，由第三人代理匯款至代理人他行帳戶；房貸客戶的存款帳戶由第三人代理匯出至其他信託帳戶等異常，但銀行沒有落實執行交易合理性的判斷及監控。

童政彰指出，銀行辦理授信過程中沒有做好把關，作業疏失可以歸咎到洗錢防制執行的缺失。當銀行發現代書幫客戶代繳，就應該要進一步查核代書是以服務客戶的名義，還是有涉及到第三人，應該要進一步追查，借戶來源是擔任公司負責人，但是所得卻是透過代書的另一家公司提供薪資證明，像這樣的情況，銀行就應該要有警示機制。

至於元大銀行，金管會有發現辦理自然人購屋貸款作業，在認識客戶及客戶身分持續審查作業、執行帳戶及交易持續監控等作業未完善。童政彰表示，元大銀行有警覺性，也在個案上有建立機制，但在執行上沒有完善，因此才處以糾正。