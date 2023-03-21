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凱基證券助偏鄉學童 連續9年推動英語補助計畫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基慈善基金會執行長曾錦隆（後排中）訪視偏鄉英語學習計畫補助課程，2023學年度補助計畫即日起徵件。凱基證券/提供
凱基慈善基金會執行長曾錦隆（後排中）訪視偏鄉英語學習計畫補助課程，2023學年度補助計畫即日起徵件。凱基證券/提供

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷學童教育，持續九年推動「愛，讓機會萌芽」計畫，協助臺東、南投、嘉義、屏東縣等偏鄉及資源不利地區之學童營養補充及英語學習；2023年英語學習補助計畫即日起展開徵件，持續幫助偏鄉學童有機會提升外語能力及擴展國際視野。

政府推動2030雙語政策，要進一步強化年輕世代的英文溝通能力，提升全球競爭力，因此從小打下英語基礎十分重要；然而偏鄉國小普遍存在單親、隔代教養等情形，再加上位處偏鄉沒有安親班、才藝班等，孩子英語學習更為困難；凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」計畫希望打造公平的學習環境，透過英語學習補助讓偏鄉學校能夠聘請校外老師，甚至是外籍教師為孩子上英文課，奠基孩子的英語基礎，將來在世界平台上更有信心。

屏東縣田子國小一名參加凱基慈善基金會英語補助計畫課程的學童表示，英語一直是他最害怕的科目，家庭也無法負擔去外面補習的費用，不過這一年來在補助計畫課程老師用心和活潑的教導下，覺得上英語變得有趣了，一點都不困難，希望英語在這樣的學習下更進步，也期待能繼續上這樣的課，謝謝凱基慈善基金會的幫助。

嘉義縣松梅國小校方表示，學習其實是有城鄉差距的，但是學校希望透過課程 引進更多學習資源，讓孩子有更多豐富多元學習，縮短這樣的城鄉差距，這是學校努力的目標；校方也感謝凱基慈善基金會的贊助，讓偏鄉學童有更多英文學習的資源和機會。

凱基慈善基金會2022年度共計補助嘉義、臺東縣等39所學校弱勢學童營養早餐，以及南投、雲林、嘉義、屏東縣等51所學校英語學習計畫，2023學年度英語補助計畫自3月20日起至4月30日進行徵件，希望幫助偏鄉學童提升英語能力，打下與世界溝通的基礎，增加未來發展的競爭力。

英語能力 凱基證 偏鄉學校

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