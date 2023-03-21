富邦產險連續三年推風險教育系列繪本 官網免費下載

富邦產險今(21)日表示，該公司已經連續三年於兒童節前夕推出《萬事保研究所》風險教育系列繪本，今年再推出數位風險繪本「尋找山中寶藏」，敘述富邦產險的吉祥物保哥與主角樂樂一家山中出遊所發生的事情。

富邦產險特別攜手文創團體「U&S 叔叔與妹妹」，結合象徵做自己、愛護世界的台灣原創圖像角色赤毛族，希望藉由生動有趣的繪本內容，培養孩童風險意識，強化風險觀念，以降低各種意外發生機率。

富邦產險表示，預防風險不只是大人的工作，小朋友也應該知道生活中可能遇到的各類意外風險，主動減少危險行為，降低意外發生機率。富邦產持續以兒童生活風險為主題，推出《萬事保研究所》風險教育系列繪本，深化孩童對生活風險的認知。

以今年作品「尋找山中寶藏」為例，富邦保哥和他的朋友們計畫前往山上露營，因為找到一張藏寶圖，展開山中尋寶探險，過程中以尋找、解謎等互動遊戲，帶領孩子認識可能發生的危險以及正確的安全觀念。

除了有繪本小彩蛋，將台灣文創團體「U&S 叔叔與妹妹」原創的圖像角色-喜歡親近大自然土地的精靈赤毛族加入繪本內容，赤毛族將出現在繪本各個角落中，等待小朋友們去發現。

為了讓更多人加入兒童風險教育推廣的行列，富邦產險特別在兒童節前夕將風險教育繪本《萬事保研究所》放置官網，提供家長免費下載，並持續舉辦「風險小博士 我來說故事」繪本分享活動，邀請老師及大學社福社團一同加入，攜手合作提升孩童風險意識。

富邦產險歡迎家長帶著孩子共讀，完成風險知識挑戰王挑戰，一起爭取精美小禮物。另外，富邦產險也透過官方IG帳號提供多媒體風險教育教材，以生動圖畫、影片取代刻版文字，讓孩童更容易理解體會。

為發揮穩定社會發展的保險正向力量，富邦產險把握每一次與企業、民間組織及民眾溝通ESG(Environment, Social, Governance)永續風險的機會，針對不同年齡層如一般大眾、學生、小朋友等規劃客製化宣導教材，包括研討會、教育訓練、推出風險教育繪本等，致力提升社會大眾的永續風險意識，期盼建構正確的風險及保險觀念。

富邦產險持續從保險專業出發，透過環境、社會、治理各面向的永續行動，對公益領域發揮正向影響力。

《萬事保研究所》官網下載網址：https://www.fubon.com/insurance/esg/education.html