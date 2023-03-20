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鄭文燦：虛擬貨幣相關配套將由金管會對外宣布

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於虛擬貨幣將由金管會監管，行政院副院長鄭文燦今（20）日表示，確實未來將會由金管會擔任主責機關，但相關法制與管理規範，還需等待金管會完成整體配套後再對外公布。

金管會主委黃天牧今日證實，金管會將成為虛擬貨幣的主責機關，並提到目前僅承擔虛擬貨幣的支付、交易面，監理範圍包括「客戶與平台資產分離，商品上下架、投資人保護」，至於其他性質的虛擬資產，例如NFT(非同質化代幣) 目前並非金管會管轄範圍。

對此，鄭文燦今日出席「晨星暨Smart智富台灣基金獎」2023年頒獎典禮前接受媒體採訪時也提到，確實目前行政院的初步決定將會由金管會擔任主管機關，相關的法制與管理規範仍需要細緻化擬定，等到金管會完成整體配套方案後，就會對外公布。

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