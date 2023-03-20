搶救數位金融弱勢 立法院通過提案要求金管會半年內全面盤點改善

數位金融弱勢權益引發關注，立法院財委會今（20）日通過臨時提案，要求金管會在半年內全面盤點無障礙網銀、APP有那些可優先新增功能，並在一個月內提出報告；以及在一周內針對仿英國成立金融詐騙補償基金可行性提出報告。

財委會今天邀請金管會、中央銀行針對美國銀行倒閉事件作專案報告，立委鍾佳濱質詢指出，金融服務弱勢者常成為詐騙受害者，像有些長輩不善使用數位金融工具，目前提供給身障礙的無障礙數位工具不好使用，使得這些弱勢的數位帳戶被盜用也無法警覺。

鍾佳濱說，例如身障者如果被詐騙、信用卡被盜刷，可以透過APP做信用卡掛失嗎？現在無障礙APP有提供這項服務嗎？金管會主委黃天牧說，是有需要再改善的地方。

現行無障礙網銀、APP僅有查詢及轉帳功能，其他如信用卡線上掛失等交易功能皆無，鍾佳濱表示，這些數位金融弱勢容易被騙，或被騙後很難及時遏止損失擴大，請金管會半年內盤點無障礙網銀、APP優先改善功能，包括信用卡線上掛失服務等。

黃天牧表示，會朝委員提示的方向，研究可優先改善那些功能。

鍾佳濱並指出，目前的金融詐騙案件通常是由金融消費評議中心看是消費者還是金融機構的責任多，但金融機構具有資訊優勢，他建議，應比較英國模式成立「金融詐騙補償基金」，保障消費者權益；黃天牧允諾，會在一周內提出可行性報告。

最後財委會通過鍾佳濱等人提出的臨時提案，要求金管會在半年內協調銀行業者，盤點身障者等弱勢族群數位金融優先功能、上線，並在一個月內向財委會提出書面報告。