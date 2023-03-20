青年投保 全球人壽建議掌握四重點

全球人壽今(20)日表示，其大數據團隊觀察到，15至29歲青年保戶，2022年平均理賠金額最高的是因COVID-19新型冠狀病毒肺炎而住院治療所產生的醫療費用，每位保戶給付約3萬5,719元，顯示青年一旦罹患疾病，不論是打工還是正職，薪水都可能難以承受風險。

青年族群如何運用打工所得及踏入職場後的第一份薪水相當重要，全球人壽建議，預算有限的青年族群可從四大投保重點著手，以轉嫁人生風險，建構基礎保障防護網。

正值職場打拚階段的青年，可承受風險較低，當疾病或意外事故找上門時，單靠有限薪資恐怕難以應付。

全球人壽大數據團隊觀察15至29歲青年保戶去年理賠概況，發現除了新冠肺炎，住院治療理賠居冠之外，其次是因車禍、跌倒、運動受傷等意外事故引發的多處損傷，平均理賠金額達2萬7,615元。

排名第三的是阻生齒，也就是被卡住而長不出來的牙齒，最常見的阻生齒是下顎智齒之處置，平均理賠金額為6,173元，顯示人生風險無所不在，青年族群更要精打細算做好保障規畫，可從四大投保重點著手。

重點一、意外傷害醫療險是青年不可或缺的保單。由於年輕人在外奔波機會多，發生意外風險機率也較高，擁有低保費、高保障特性的意外傷害醫療險，成為青年族群投保時可優先選擇的保險，以轉嫁車禍、跌倒、運動受傷等事故風險。

全球人壽表示，與其他保險較不同的是，一般的意外傷害醫療險並非以年齡來決定保費，而是以職業類別計算。職業類別依照每個行業的危險程度，區分為六級，級數越高代表越危險，保費也較高。

重點二、醫療保障應兼顧定額給付型與實支實付型兩大醫療給付項目，定額給付型享有住院日額、手術費用、住院照護等定額保障，可作為填補住院期間薪資損失、看護費等的隱形開銷。

實支實付型，則享有醫療自費等實支實付保障，在限定額度內就實際支出金額核定給付保險金，能分擔健保部分負擔費用及自費負擔費用，更能有效轉嫁醫療過程中所產生的住院診療或門診特定處置治療等自費項目。

重點三、備妥癌症險及重大傷病險。衛福部110年國人死因統計結果顯示，癌症已連續40年居十大死因首位，一旦罹癌需有長期抗戰的準備，但隨著醫療科技進步，新型療法大多要價不斐。

全球人壽提醒青年朋友們，除了傷害醫療險、定額給付型醫療險及實支實付型醫療險之外，還應該備妥多次給付型癌症險與重大傷病險，補強初次罹患癌症或重大傷病時的整筆給付，以減輕罹病後所需的龐大醫療費用支出，讓自己在治療期間能有更好的醫療選擇與生活品質。

重點四、補強壽險保障。每個人都會面臨生命終結的課題，當不幸因疾病或事故逝世時，身故保險金即能遺愛家人，支付未來的生活費、孝親費、房貸等費用，不讓家人的生活陷入困頓。

手頭仍有餘裕的年輕人，全球人壽建議，可依照自身風險屬性，選擇穩健累積資產的利率變動型壽險或是風險承受度較高的變額萬能壽險，提前開始準備退休規畫，兼顧保障及資產累積的雙重需求。