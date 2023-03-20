國際盃正式開打 證交所引資首站赴星會台股投資大咖

臺灣證券交易所睽違三年重啟海外引資，首站前往亞洲金融重鎮新加坡，預計拜會八家持有台股比重較高的大型基金、資產管理公司，以及具跨國際影響力的保險公司，以深化國際投資人關係，力助台灣資本市場打國際盃。

揮別疫情陰霾，國際商務旅行逐漸恢復，眾多機構亟欲重啟實體會談，以增進交流效益，證交所主動出擊造訪，今年共計規劃四場一對一拜會重要機構投資人，以及六場海內外上市櫃公司引資說明會，目標區域包括新加坡、香港、馬來西亞、日本、紐約、倫敦等。

引資首站將前往新加坡，由證期局局長張振山、證交所董事長林修銘親自率團，透過與證交所長期密切合作的跨國銀行，安排拜會八家當地重要機構投資人，包括持有台股比重較高的大型基金、資產管理公司，以及具有跨國際影響力的保險公司等。會談除將提供台股重要發展外，並即時回饋外資意見。林修銘表示，「我們希望透過這次拜訪，進一步增進台灣股市與國際投資者之間的互動，並吸引更多的國際投資者來臺灣投資，同時也展現臺灣股市的優勢和潛力。」

證交所表示，引資向來是與國際機構人間的重要溝通活動，前次採實體方式是2019年11月赴馬來西亞，後來全球新冠疫情爆發，改採線上方式辦理，2020年至2022年共計辦理20場線上引資活動，協助550家次公司與約3,500位機構投資人進行近9,000場會談。

這次新加坡行程是證交所首度純採一對一拜會機構投資人形式，目的在於建立信任基礎，即與機構投資人建立更緊密的關係，強化信任基礎，促進雙方的合作與交流。其次，在了解投資人需求與期望後，證交所將可提供更符合目標的產品與服務，提高滿意度與忠誠度。在交流市場資訊部分，證交所可根據國際投資人對台股觀點與國際資金移動趨勢，適時釐清風險迷思，並提供重要相關資訊。

證交所評估，這次強化與國際機構投資人交流，將為證交所、投資人及全體市場創造多項效益，其中，經過詳細說明台股現狀與未來走向後，將有助國際投資人更為了解台股投資機會，進而調整投資決策。對於上市櫃公司及產業而言，雙方藉由深入溝通提高資訊透明度，將利於吸引更多資金投入公司及產業，從而促進產業繁榮與發展。

此外，經過雙方交流，將可增強國際投資人對台灣金融市場的信心與投資意願，吸引更多投資人參與市場，促進市場繁榮發展，提高台股在國際金融市場的競爭力與影響力。

整體來看，這次赴新加坡引資將有助於提升臺股的國際形象，建立與國際重要投資機構的長遠交流合作，鼓勵更多國際投資人來台投資，進一步推動台灣金融市場與經濟發展。

這次活動時間為期一周，除拜會投資人外，亦將與新加坡交易所進行高層會談，並就ESG、上市監理，以及碳交易等議題進行業務交流。