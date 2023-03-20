快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

央行副總裁嚴宗大：央行周四是否升息 要看這三點

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行副總裁嚴宗大（圖）。記者曾學仁／攝影
央行副總裁嚴宗大（圖）。記者曾學仁／攝影

中央銀行副總裁嚴宗大今（20）日指出，央行本周四將舉行理監事會議，是否調升利率，主要考量三大因素，通膨只是其中一個因素，還包括經濟成長和金融穩定。

立法院財政委員會今天邀請金管會主委黃天牧、央行副總裁嚴宗大就「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及臺灣金融產業暴險程度與因應之道」進行專題報告，並備質詢。

對於立委關注央行周四利率決策，嚴宗大表示，台灣CPI連19個月超過2%，說明通膨並非短期現象，並造成過去比較大的通膨預期心理問題，央行會在理事會上討論，並對於今年的通膨和經濟成長做最新的預估。

對於委員追問，是否代表央行將持續升息，嚴宗大回應，按規定，理事會前理事們有十天緘默期，現在不方便講。

立委林德福詢問，央行周四是否如外界預期一樣會調降今年經濟成長率，主要是今年出口衰退高於預期外，且普發現金6,000元的政策成效也失靈？

嚴宗大回應，央行去年12月預測今年經濟成長率為2.53%，這幾個月出口不好，但政府疫後強化經濟與社會韌性政策，將對經濟成長有所助益。

通膨 經濟成長率

延伸閱讀

瑞銀逾千億債券變壁紙 金管會：金融業曝險1550億

虛擬貨幣確定由金管會監管 黃天牧曝監管3大方向

虛擬貨幣要納管了 金管會黃天牧提三大監理範圍

矽谷銀行倒閉牽動台股 金管會：韌性在不必過度驚慌

相關新聞

富邦大董當阿公！陳藹玲開心爆「我已經是阿嬤」連高管都少人知道

低調到家。富邦集團董事長蔡明忠、富邦文教基金會執行董事陳藹玲夫婦，升格當阿公、阿嬤兩年了，卻是未見沒體報導，就連富邦金控...

瑞信AT1債券「變壁紙」 大型公股行庫清查結果出爐

美歐金融機構接連爆雷，根據外電報導，瑞銀集團（UBS）同意收購瑞信（Credit Suisse）後，將使得大約160億瑞...

南山人壽：未持有瑞信AT1債券、投資型保單僅部分標的連結

南山人壽今(20)日下午發布新聞稿指出，針對歐洲瑞士信貸銀行因大股東排除再挹注資金，市場擔憂財務陷入困境乙事，說明如下：

青年建構基礎保障 全球人壽建議掌握四大重點

329青年節即將來到，全球人壽大數據團隊觀察15至29歲青年保戶去年理賠概況 ，發現除了新冠肺炎，住院治療理賠居冠之外，...

青年投保 全球人壽建議掌握四重點

全球人壽今(20)日表示，其大數據團隊觀察到，15至29歲青年保戶，2022年平均理賠金額最高的是因COVID-19新型...

證交所官網全面改版 響應式網站設計強化使用者體驗

臺灣證券交易所官網為提升行動裝置使用者之操作體驗，強化網站友善度及互動性，今(2023)年3月19日將官網全面改版為響應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦