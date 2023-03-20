央行副總裁嚴宗大：央行周四是否升息 要看這三點

中央銀行副總裁嚴宗大今（20）日指出，央行本周四將舉行理監事會議，是否調升利率，主要考量三大因素，通膨只是其中一個因素，還包括經濟成長和金融穩定。

立法院財政委員會今天邀請金管會主委黃天牧、央行副總裁嚴宗大就「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及臺灣金融產業暴險程度與因應之道」進行專題報告，並備質詢。

對於立委關注央行周四利率決策，嚴宗大表示，台灣CPI連19個月超過2%，說明通膨並非短期現象，並造成過去比較大的通膨預期心理問題，央行會在理事會上討論，並對於今年的通膨和經濟成長做最新的預估。

對於委員追問，是否代表央行將持續升息，嚴宗大回應，按規定，理事會前理事們有十天緘默期，現在不方便講。

立委林德福詢問，央行周四是否如外界預期一樣會調降今年經濟成長率，主要是今年出口衰退高於預期外，且普發現金6,000元的政策成效也失靈？

嚴宗大回應，央行去年12月預測今年經濟成長率為2.53%，這幾個月出口不好，但政府疫後強化經濟與社會韌性政策，將對經濟成長有所助益。