瑞信逾千億債券變壁紙 金管會黃天牧：金融業曝險1550億元

為避免瑞士信貸倒閉造成金融風暴，瑞士央行協調瑞銀收購瑞士信貸、更加碼提供了1,000億瑞郎的流動性支援，更直接命令減記瑞信發行的160億瑞郎，約近5300億台幣的額外一級資本債券AT1，變相幫瑞信增資。

立委賴士葆在財委會上質詢，瑞信AT1債券被註銷，對台灣影響？金管會主委黃天牧坦言，據初步了解，台灣的銀行業對瑞信債券曝險470億元、保險業曝險1,080億元，合計1,550億元。

至於銀行財富管理部分，有專業投資人也投資了約400多億元。

他說，因第一類資本債券被打消，若銀行或保險業有投資這類債券，等於就沒有殘值了，保險業投資這類債券也還包括國際板債，會要求各金融業了解後再對外宣布。

賴士葆問說，瑞銀收購瑞信，是否危機過了？黃天牧說，國際主管機關展現對這家銀行產生問題的處理決心，是否危機過了要看市場回應，至少主管機關已經展現了決心。