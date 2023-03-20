櫃買中心：綠色債券助力綠建築發展

自2017年起國內綠色債券市場發展開始，截至目前為止，綠色債券發行總金額已達新台幣2,823億元，其中約有15%資金，約新台幣423億元主要用於綠建築的相關投資計畫，由近年來綠建築投資金額逐漸上升(由2021年7%增加至2022年15%)，可以看出有愈來愈多發行人，透過發行綠色債券支應興建綠建築所需資金。

櫃買中心表示，綠色債券係將資金運用於對環境具實質改善效益的投資計畫，因綠建築具節約能源及減碳等對氣候變遷減緩的實質貢獻，屬於綠色投資計畫的一環，故可透過綠色債券來融資。發行人可參考國際金融市場相關準則或標準，訂定符合綠建築投資計畫的篩選條件，例如，國際資本市場協會(ICMA)的綠色債券原則(GBP)，指出對環境具有實質效益之建築應符合地區、國家或國際認可標準或認證的綠建築；另外，氣候債券倡議組織(CBI)所發布之綠色債券數據庫方法論(Green Bond Database Methodology)，則列示綠色債券資金投資之綠建築，應符合綠建築標章達一定等級以上，例如，美國LEED黃金級或英國BREEAM傑出(Excellent)級以上，而我國內政部綠建築標章(EEWH)亦在其認可之範圍內。

櫃買中心表示，金管會與環保署、經濟部、交通部及內政部於去年12月共同公告永續經濟活動認定參考指引，對國內新建築或既有建築物翻新的經濟活動訂有技術篩選標準，亦即符合內政部綠建築標章(EEWH)銀級以上且建築能效標示2等級以上者，可被認定為對氣候變遷減緩具實質貢獻的經濟活動。

因此，國內債券發行人若有綠建築相關投資項目，得採用該指引做為評估與篩選標準將其列為綠色投資計畫，經評估機構評估後，以發行綠色債券方式籌措資金。此外，符合條件的綠建築除可以發行綠色債券來融資外，依據內政部「都市更新建築容積獎勵辦法」，取得候選綠建築證書者，鑽石級可獲得10%獎勵容積、黃金級與銀級亦可分別獲得8%與6%的獎勵容積，鼓勵企業透過發行綠色債券來達成建築節能減碳目標。