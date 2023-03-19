拆壽險業流動性炸彈 金管會出手了

金管會出手、拆解壽險業流動性潛在危機。金管會本周將宣布，全面開放壽險業可做國內外公司債、金融債的債券附條件交易，讓業者可先拿到一筆資金供調度，台、外幣債各以保險業可運用資金2%、及國外投資額度2%為限，共約8700億元交易空間，以緩業者「缺現金」壓力，3月底前上路。

此政策有兩大效益，一、因應業者短期資金調度需求、緩解因保費入不敷出的流動性壓力，二、避免因缺錢得賣股賣債，有利台股穩定，壽險業、台股同享利多。

據保發中心統計，2022年7月開始，壽險業已連半年、保費入不敷出，更以10月單月淨流出595億元達顛峰、到去年底仍淨流出143億元；2023年前2月新契約保費仍陷入衰退，更因台美利差擴大、得支應高漲避險費用的保證金，讓業者「手頭更緊」。

業者說，升息趨勢下，保戶棄保單、轉向跟銀行大買海外債，保費「新錢進不來」，還得支應保單解約、到期給付金，加上海外投資避險得增提保證金，壽險業若手上沒現金、就得賣股、賣債套現，不利壽險業獲利及台股穩定。

壽險業者再度向金管會求援，希望從目前僅能做國內外公債、國外國庫券的債券附條件交易（RP／RS）外，再開放附條件交易標的，納入國內外公司債、金融債、及國際板債。

依現行規定，壽險業只能拿國內外公債、及國外國庫券做債券附買回（RP）、和附賣回（RS）雙向交易，但壽險業手上最大宗的國內公司債、金融債、國際板債卻只能做「附買回（RP）」，並未雙向開放，而國外公司債、金融債更是未納入附條件的交易標的內。

目前壽險業手頭緊，急需做「附賣回交易（RS）」。附賣回交易是指壽險業拿手上債券賣給資金提供者（如銀行）雙方並約定到期時、再由壽險業買回債券，此舉可讓壽險業先拿到一筆現金供調度，緩解現金流壓力。

據了解，最快金管會本周就會宣布兩大開放，一、壽險業持有海外公司債、金融債可做債券RP、RS的雙向附條件交易，二、國內公司債、金融債，及國際板債，新增開放可做附賣回交易（RS）」，全面打通業者債券融通的任督二脈。

換言之，壽險業抱8成的國內外公司債、金融債、及4兆的國際板債都可以拿來做附賣回交易（RS），壽險業可套現券種更多，大解「缺錢」燃眉之急。

也因金管會這次同步開放海外公司債與金融債，可做附買回交易（RP），讓壽險業未來也能扮演「融資者」角色，賺取利息收入，等於讓壽險業緩解現金壓力外、也有助壽險業獲利。

為控管風險，金管會也擬定附條件交易總額上限，台幣債券以保險業可運用資金2%為限，目前約6000億元，外幣債則以國外投資額度2%為限、約2700億元，共8700億元空間，至於做附條件交易的債券評等，至少需是BBB級以上。