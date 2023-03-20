產險：猴痘不致成未爆彈

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，國人恢復旅遊熱潮；萬萬沒想到，近期卻猴痘個案頻傳。根據疾管署14日公布國內新增四例猴痘本土確定病例，而且，目前已有至少二家產險公司因猴痘出險。不過，業者認為「猴痘應不至於變成下一顆疫情未爆彈。」

產險業者表示，「猴痘和新冠肺炎不同，猴痘傳染途徑較可能是接觸感染，且各公司防疫險將到期，應不至於變成下一顆未爆彈。」透露出業者以平常心看待。

目前猴痘被列為第二類法定傳染病，確診須在24小時內通報。根據產險業者表示，若有保戶在台灣境內確診猴痘，依條款防疫保單的確要理賠，雖然防疫保單條款多半有明確規定「同一保單年度對同一法定傳染病以給付一次為限」。

業者強調，若保戶在保單有效期間內二度確診COVID-19，保單不會再度理賠，但若保戶確診過COVID-19、在保單有效期間內再確診猴痘，不同法定傳染病，保單必須理賠。

猴痘 確診 新冠肺炎

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