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央行周四會升息嗎？ 40年經驗法則恐提前披露決策結果

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。路透
中央銀行。路透

中央銀行將於本周四（23日）召開今(2023)年首場理監事會，經濟學者透露，過去40年來，央行從未在出口連續衰退期間調升過利率，且近期國內外遭遇景氣、金融、地緣政治與市場等四大不確定性，預料台灣央行本季將與美國聯準會利率決策脫鉤，宣布貼放利率「凍漲」、終結連四升。

美國聯準會利率決策將於台北時間23日凌晨出爐，對於台美央行是否可能同一天宣布升息，金融業首席經濟學家也出現不同看法。

台新金控首席經濟學家李鎮宇、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超受訪時均預估，聯準會本次FOMC會議將宣布升息1碼，但對於我國央行本季決策，林啟超預料按兵不動，李鎮宇則研判，台灣央行仍將升息半碼。

李鎮宇分析，台灣2月通膨率下滑至2.43%，主要反映食物及油價波動，相較之下核心通膨率仍有2.55%，且呈現較僵固的狀況，反映台灣內需強勁、且缺工及電價等成本上漲持續推升服務價格，央行仍有升息空間。

林啟超則說，央行總裁楊金龍先前在立法院提到，今年通膨率將持續下修，且經濟成長仍有下修空間，加上矽谷銀行、瑞士信貸等出現問題，導致國際金融風險升溫，從這三大項目觀察，央行本季將暫停升息。

經濟學者指出，若央行3月做出升息決策，將創逾40年來的新紀錄，「與前一年同期相較，2月出口已連六月衰退，央行仍升息，代表通膨情勢太嚴峻，被迫跟進聯準會升息、壓制通膨預期。」

學者表示，出口連續衰退、景氣燈號藍燈，顯示「景氣具不確定性」，矽谷銀行與瑞士信貸等接連爆雷，為「金融不確定性」，中國國家主席習近平將與俄羅斯總統普丁會晤及烏俄戰爭，為「地緣政治不確定性」，全球股債匯、比特幣、黃金與原油等價格劇烈波動，為「市場不確定性」，這四大不確定性將成台灣央行與聯準會本季利率決策脫鉤，宣布利率凍漲的關鍵。

李鎮宇分析，除央行本次利率決策外，對於楊金龍的會後聲明，須密切關注核心通膨率的動向，尤其近期電價再度調漲，對後續通膨的影響程度，及美歐相繼爆發銀行信用危機，對台灣金融體系的影響。

一名資深債券商主管說，「投入債市交易30年，從沒看過央行在景氣燈號亮『藍燈』時升息，看看在退休前，央行會不會打破我的三觀。」

央行 升息 美國聯準會

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