聽新聞
test
0:00 / 0:00
4大理財產品收益曝 專家：難怪富人都配房產3成
去年下半年以來，受升息、QE縮表、俄烏戰爭、通膨等利空衝擊，各投資市場表現普遍不佳，元宏不動產加值服務平台統計從去年下半年至今年3月，台灣常見四大投資理財產品，表現最好的是台股，9個月共上漲4.72%。
其次為台灣不動產漲幅2.13%，黃金上漲1.54%居第三，近年火熱的虛擬貨幣「比特幣」則是下跌0.05%。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，雖然台股獲利表現最好，但漲幅也僅4.72%，而且，去年台股從最高1萬8526點下殺，最低殺到12629點，若高點買進相關ETF產品，跌幅一度高達3成以上，投資人如果沒做好功課，很容易出現虧損。
同樣的情況也出現在黃金和比特幣。黃金一度從高點一盎司2070美元，殺到1614美元，跌幅達22%，上下波動也是不小。
至於比特幣，2021年11月一度達到一枚66,947美元，但到去年11月只剩下15,922美元，跌幅高達76%，而後才低點反彈。去年下半年至今價格幾乎沒太大變動，小跌0.05%，投資人算是做白工，但劇烈上沖下洗，投資人心臟如果不夠強，恐怕很難撐。
陳傑鳴表示，整體看起來就是房地產最穩健，去年中到今年初，在眾多利空下，依然上漲2.13%，而且一直保持漲勢，這也是為什麼富人資產配置中，大都有3成左右放在房地產的原因，就是看中房地產的保值的效果。
不過，目前整體大環境不佳，房市也有反轉的跡象，建議今年投資人做任何投資都要謹慎，高獲利時代已經過去，而雖然買房有保值、抗通膨效果，但是還是要「買對價格」，不要盲目追高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言