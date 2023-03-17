快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

提供客戶最好服務 元大證券連八年獲「財富管理大獎」最高榮耀

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

元大證券在2023年財訊財富管理大調查中，持續締造佳績，一舉拿下證券業最佳財富管理、最佳服務、最佳業務團隊、最佳財富增值、最佳客戶推薦、最佳數位金融及最佳數位智能系統等七項殊榮。

自財訊「財富管理大獎」開辦以來，元大證券每年獲得最佳財富管理首獎，顯示本著「以誠為本，以心待客」的核心價值，以客戶的需求為首要考量，致力成為客戶一生的資產管理顧問，提供客戶最好的服務。

元大證券身為證券業財富管理龍頭，透過了解客戶需求及目的，發揮證券商所長，提供多樣化的金融商品及最適切資產配置建議，以協助客戶規劃最有利的投資組合配置；為客戶嚴格把關投資風險，提供完整的市場變化、標的概況等資訊，為客戶監測市場風險，帶領客戶以穩健沉著的步伐，持之以恆的累積財富。

另外，元大證券相當重視財富管理業務人員的專業訓練，從商品細節、最新法規、市場動態、風險管理及公平待客等方向持續加強同仁的專業程度，務求以客戶需求出發，量身打造客戶最適合的財富管理服務。

在產品及金融部分，則結合財務工程及集團資源，打造創新的商品風險量化系統，即時監測各項風險因子(包含各項商品風險、股權、匯率、利率等)，可於風險發生初期即時辨識、掌握商品銷售之總體風險與潛在價格趨勢表現，面對市場不確定性，能提供給客戶即時、精準的風險資訊。

元大證券不斷推出數位創新服務，網路聲量極佳的「投資先生APP」，為持續提供給客戶與時俱進的優質體驗，在2022年度陸續增加台股、基金、美股定期定額整合服務、熱門海外債及日股下單功能、理財最錢線影音服務等豐富功能。

其中定期定額整合服務，將台股、美股、基金此三大熱門商品的定期定額整合在一起，客戶可於同一介面內輕鬆切換與申購，契約總覽、明細、帳務也同步整合顯示，替小資客戶打造出最便捷的投資管道。

這些服務除顯示出元大證券在數位金融科技的專業，也體現出元大證券在深耕普惠金融、數位金融創新推動上不遺餘力，期許能為所有投資人打造出最佳投資體驗。

在持續深耕專業金融領域外，元大證券也積極推動各項社會公益，致力於扶助兒少、推廣法治教育、關懷經濟弱勢團體與提升醫療資源設備，打造永續發展的金融生態圈。

元大 財富管理

延伸閱讀

世界棒球經典賽1》沙土、草皮全部從美國空運來台 光是伙食費就要800萬元

富邦證券六連霸《財訊》「最佳財富管理大獎」風控、服務深獲肯定

打造全方位生活理財服務 元大銀行再奪四項大獎肯定

以客戶為中心 凱基證券勇奪財管六大獎

相關新聞

央行保證 台灣的銀行不會倒

金管會主委黃天牧、中央銀行副總裁嚴宗大將在下周一（20）日前往立院財委會，就「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及台灣金...

壽險財報揭密 狂敲配息股

21家壽險公司去年第4季財報公布，壽險業去（2022）年核心持股變化曝光，對護國神山台積電操作方向不一，但對聯發科、台達...

美又1銀行擠兌 金管會：我金融業曝險少

美國兩家銀行接連倒閉之後，以財富管理服務為主要業務之一的第一共和銀行（First Republic Bank）爆發擠兌，...

銀行信貸優惠戰 奇招盡出

去年來一路升息，民眾各項貸款利率水漲船高，銀行在升息趨勢下祭出利率、開辦費等各項優惠，持續搶攻個人信用貸款市場，包括凱基...

2年期定存單利率連三降

中央銀行昨（17）日標售250億元的2年期定存單，得標加權平均利率1.189%，較上一期的1.193％下滑0.4個基本點...

新光集團重返REITs市場

王道銀行受託管理的圓滿1號不動產投資信託基金（REITs），獲金管會許可修改信託契約，更換不動產管理機構，由曾擔任新光1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦