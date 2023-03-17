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台灣銘板世代交替 劉立恩接任董事長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣銘板董事會推舉劉立恩（中）出掌台灣銘板董事長一職，前董事長王挺榮（左）、總經理印文正（右）。台灣銘板／提供
台灣銘板董事會推舉劉立恩（中）出掌台灣銘板董事長一職，前董事長王挺榮（左）、總經理印文正（右）。台灣銘板／提供

台灣銘板（6593）今（17）日經董事會決議通過新人事任命案，推舉劉立恩出掌台灣銘板董事長一職，並於今日就任，同時王挺榮前提出董事長辭任，但仍持續留任董事職位，以期在新董座的掌舵下，協助綜理台灣銘板旗下卡片、銘板兩大事業體營運發展與經營管理事項，落實公司治理、ESG永續發展等各項事務，創造公司未來營運更上一層樓。

劉立恩表示，從自己20多年前出任銘板的律師起，就對於公司不放過每一個小細節、永遠精益求精的態度有崇高的敬意；接下王董事長的棒子之後，誓言會傳承創辦人所立下的企業文化，與全體同仁一起在數位領域拓展新視野。

根據金管會公布之最新信用卡統計資料顯示，台灣2022年信用卡流通卡數達5,624.4萬張，較2021年增加361.4萬張，仍保持一定的流通卡數增加幅度，然在全球疫情改變消費者生活新時代的演進，推進消費者刷卡消費模式轉向網購為主，一般實體店面刷卡消費比例大幅下降，長期來看行動支付與信用卡兩者間恐有排擠效應之可能性。

王挺榮表示，考量台灣銘板未來永續發展，且期望公司朝向高度專業經營發展作為企業永續成長的基礎，此次在董事會的支持下順利完成推舉劉立恩出掌董事長一職，由於新董座劉立恩熟稔法律專業、加密貨幣等領域，且擔任台灣銘板委任律師24年期間，對於台灣銘板公司治理、內部控制制度、財務業務等相關事宜深度瞭解。

台灣銘板新董座劉立恩為臺灣大學法律系畢業，亦為知名之科技商務律師，專精於投資併購、企業策略、知識產權之攻防，亦擅長金融與加密貨幣之操作，精研美中台彼此之商業定位與企業動能。

台灣銘板指出，劉董事長亦大力投入，立足於台灣銘板之利基，發展具競爭優勢的差異化商品，進軍加密貨幣市場，以「去中心之最後一哩路」的定位，發展高安全性、攜帶方便性、支付多元性之冷錢包FortVax。

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