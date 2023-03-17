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中華信評：富邦產防疫險損失不影響公司信用品質

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
富邦產險大樓。記者鄭清元／攝影
富邦產險大樓。記者鄭清元／攝影

華信評今（17）日表示，由於富邦金控（2881）集團願意提供必要的資金支持，富邦產險應可吸收2022年防疫保單產生的重大損失。富邦產險2022年的損失高於中華信評先前的預期，但應不會對該公司的信用品質造成影響。

富邦產險（twAA+/穩定/--）2022年的淨損為新台幣399.6億元，綜合成本率為 237%，而中華信評先前預測的淨損為新台幣252.2億元，綜合成本率則為181%。前述較弱的財務結果主要反映，富邦產險自留的防疫保單損失高於中華信評的預期。

中華信評認為，富邦產險仍為富邦金控集團之核心成員。因此，該公司的評等與評等展望，反映中華信評對合併集團信用結構之看法。富邦產險需由富邦金控集團提供充裕的資金支持，能解決損失規模擴大與法定資本比不足的問題，並將其資本比恢復至法定最低標準以上。

由於目前富邦產險尚未公布進一步增資計劃的 具體時程與金額，因此中華信評在預測該公司的資本水準時並未將任何增資行動納入考量。

富邦金控 產險 華信

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