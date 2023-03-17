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瑞信曝險26億元 新光銀總經理：流動性達150％沒問題

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
新光金控總經理吳欣儒（中）親自出席。記者齊瑞甄/攝影。
新光金控總經理吳欣儒（中）親自出席。記者齊瑞甄/攝影。

新光銀行西園分行今（17）日舉行喬遷儀式，新光金（2888）總經理吳欣儒難得親自出席。面對近日瑞士第二大銀行瑞士信貸爆雷，新光銀行曝險26億元，總經理李正國受訪表示，新光銀的流動性覆蓋比達到150%，並強調「瑞信案瑞士央行已出面支持表示流動性不是問題，目前僅是短期現象，希望能安全渡過。」

李正國說，瑞士央行出來支持就是要解決瑞信流動性問題，這件事情如果有瑞士政府支持，這事情能平息掉，畢竟這也是百年銀行，當然是希望不要有問題。另外，外界都在講雷曼風暴，李正國說，「我覺得不大一樣，因為其流動性、資本適足率都沒問題，政府都願意融通、願意支持，只要它流動性不出問題，像現在這種短期現象，希望能安全度過。」

對於近期是否有客戶出現恐慌情緒？李正國表示，第一時間理專都會跟顧客說明，照顧顧客的投資心情是我們放在最優先的第一要務，所以會讓客戶充分了解市場狀況，應該也不用太緊張，我們是判斷政府有進來，事情會比較容易解決，短期的信心波動難免會有，而且沙烏地阿拉伯國家銀行也講，不是因為覺得瑞信有問題不願意投資，而是因為投資已達上限。

提到市場關注歐美銀行流動性問題，李正國強調，「新光銀的流動性覆蓋比都150幾，現在反而是覺得高一點沒有不好，高一點其實讓人家更心安，流動性上一直都維持在130%以上，是希望讓顧客覺得有信賴感，有時候顧客對銀行最重要就是信賴感，高一點沒有關係，放款跟投資業務都有順暢在運作，這些也都沒有問題。」

瑞士信貸 瑞信

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