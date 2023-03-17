特定偏鄉如何領6000元？數位部：3/20-25向派出所登記

美式賣場好市多（Costco）和國泰世華銀行合作的聯名卡，今年8月8日開始就不能使用，許多會員紛紛轉向申請富邦聯名卡。然而，一名網友在臉書上發文，表示即使現在拿到富邦聯名卡，還是要等到8月8月後才能用，自己差點就要把國泰卡剪卡了。

2023-03-17 10:25