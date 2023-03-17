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特定偏鄉如何領6000元？數位部：3/20-25向派出所登記

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
全台有三個偏鄉未設有郵局或ATM，為便利當地民眾領取本次6000元，居住在此三個偏鄉民眾只要先向當地七個派出所登記之後，就可以在當地領取現金，不需要到「登記入帳」系統登記。圖／數位部提供
全台有三個偏鄉未設有郵局或ATM，為便利當地民眾領取本次6000元，居住在此三個偏鄉民眾只要先向當地七個派出所登記之後，就可以在當地領取現金，不需要到「登記入帳」系統登記。圖／數位部提供

數位發展部今天表示，本次全民共享普發現金6000元，經過金管會統計調查，有三個偏鄉未設有郵局或ATM，分別是：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉。為便利當地民眾領取本次6000元，配合行政院政策指示，居住在此三個偏鄉民眾只要先向當地七個派出所登記之後，就可以在當地領取現金，不需要到「登記入帳」系統登記。

數位部表示，特定偏鄉造冊發放是數位部與內政部共同合作，由數位部提供登記造冊系統，內政部協調當地派出所員警同仁接受當地民眾登記，登記期間從3月20日到3月25日。

數位部呼籲，請居住這三個偏鄉民眾，如果打算直接領取現金，把握期間前往當地派出所登記。預計在特別預算通過總統公布生效後五個營業日開始，民眾就可以去原登記派出所領取6000元現金。

偏鄉 內政部 金管會

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