新款刮刮樂上市 海底大尋寶、雙重好運

台灣彩券17日推出兩款刮刮樂新品「海底大尋寶」與「雙重好運」，「海底大尋寶」每張售價新台幣300元，刮獎尋找對應號碼的過程彷彿在奧秘海底世界尋寶般刺激，是一款深受消費者喜愛的益智延長型刮刮樂，頭獎300萬元，1,000元（ 含）以上的獎項超過38萬個。

「雙重好運」每張售價200元，將「對幸運符號」、「金額刮二中二」兩種玩法設計在同一個遊戲區，一次體驗兩種對獎樂趣，還有機會兩種玩法都中獎，讓消費者樂趣、好運雙重享，頭獎200萬元；兩款新品總獎項超過313萬個，總獎金逾14.8億元。

台彩表示，「海底大尋寶」票面上各種海洋生物悠遊穿梭在遍布繽紛寶藏的奧秘深海中，消費者在刮獎對號碼的過程中，猶如置身大海尋寶般充滿刺激與驚喜，逐一刮開「您的號碼」刮區中號碼與「寶藏號碼」區號碼比對，對中五個（含）以上號碼即得獎金，對中號碼越多獎金越高，頭獎300萬元共三個，1,000元（ 含）以上的獎項超過38萬個，總中獎率36%，總獎金逾10.2億元。

「雙重好運」票面絢麗綻放的煙火、閃耀星星與金錢符號，璀璨奪目充滿財富感，同時將「對幸運符號」、「金額刮二中二」兩種玩法設計在同一個遊戲區，消費者一次體驗兩種對獎樂趣，還有機會兩種玩法都中獎，驚喜與對獎樂趣倍增；第一重玩法，特別將金幣、金塊、鑽石、鈔票等金錢元素設計為對獎符號，只要任一「您的符號」對中遊戲區上方的「幸運符號」，即得該符號對應的獎金，第二重玩法在「您的符號」區中刮出2個相同金額，也可以得該獎金，頭獎200萬元共4個，總中獎率36.4%。